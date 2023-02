Nazionale U18: Bonesso convoca 20 giocatori per il "Roma Caput Mundi"

🔊 Ascolta l'audio

Si avvicina l’appuntamento con il torneo internazionale “Roma Caput Mundi” per la Nazionale Under 18 di San Marino che, agli ordini del Commissario Tecnico Alessandro Loris Bonesso, partirà per Fiuggi nella mattinata di domenica 26 febbraio.

Sorteggiati nel Girone B, i Titani incroceranno la selezione canadese del Prostars FC, la rappresentativa regionale del Lazio ed infine i pari età del Galles. La prima classificata al termine dei tre incontri programmati per lunedì, martedì e giovedì si giocherà il trofeo nella finalissima di venerdì 3 marzo, con calcio d’inizio alle ore 10:30, contro la capolista dell’altro raggruppamento in cui figurano gli inglesi dell’English College FA, la rappresentativa nazionale dilettantistica italiana ed i montenegrini del Sutjeska Niksic.

I Biancazzurrini debutteranno lunedì 27 febbraio al Comunale di Artena, affrontando il Prostars FC a partire dalle 14:30. Orario d’inizio invariato per tutte e dodici le gare della fase a gironi, che vedrà San Marino affrontare il Comitato Regionale Lazio martedì 28 febbraio al “Bruno Di Giulio” di Colleferro ed infine il Galles, giovedì 2 marzo, al “Caerate Casamari” di Veroli.

Queste le scelte del Commissario Tecnico Alessandro Loris Bonesso:

