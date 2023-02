Ginnastica Dinamica Militare Italiana, il 5 marzo allenamento per lo IOR

🔊 Ascolta l'audio

Tutto pronto per l’allenamento di beneficenza in programma domenica 5 marzo, dalle 10,30, a Cesenatico, targato Ginnastica Dinamica Militare Italiana.

Infatti al Palazzetto dello Sport di via Magellano si incontreranno gli atleti di tutti i centri dell’Emilia Romagna per un allenamento di beneficenza in occasione del quale, oltre a condividere una mattinata di sport, si svolgerà una raccolta fondi in favore dello IOR (Istituto Oncologico Romagnolo), ad offerta libera. Questa disciplina non è nuova ad iniziative del genere che, dalla Toscana alle Marche, dalla Lombardia alla Puglia, nel nome dello sport e dell’uguaglianza, riunisce gruppi di persone per allenamenti a scopo benefico.

“È un enorme piacere per noi poter contribuire ad aiutare la ricerca – spiegano Giorgio Bucci, responsabile Centro Italia e Sud Est di Ginnastica Dinamica Militare Italiana, e Marco Angelini, dirigente Ginnastica Dinamica Militare Italiana Emilia Romagna -. Da soli possiamo fare tanto ma insieme, se uniamo le forze, possiamo fare molto di più”.

CHE COS’È GINNASTICA DINAMICA MILITARE ITALIANA?

È una disciplina riconosciuta e certificata Coni (in Italia conta 400 centri e 25 solo in Emilia Romagna), che consiste in esercizi completamente a Corpo Libero, adatti a tutti e per tutti i livelli di preparazione fisica, i quali sviluppano e migliorano diversi aspetti:

Forza fisica e mentale;

Resistenza Cardiovascolare e Polmonare;

Capacità Neuro Muscolari e di Propriocezione;

Perdita di tessuto Adiposo Sottocutaneo e Viscerale;

Senso di Appartenenza Disciplinata;

Diminuzione dello Stress Psicofisico;

Abbassamento del Cortisolo.

L’allenamento si svolgerà in forma individuale, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Ogni partecipante avrà un posto riservato con una distanza interpersonale di tre metri durante l’attività sportiva, in conformità con le linee guida emanate dal Dipartimento dello Sport.

Per prenotarsi è sufficiente inviare un messaggio su WhatsApp al 333 9514485 indicando nome, cognome e città.