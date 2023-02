Gesteco Cividale-RivieraBanca Basket Rimini spostata al 10 marzo

🔊 Ascolta l'audio

Rinascita Basket Rimini comunica ufficialmente – si legge in una nota – che il match contro Gesteco United Eagles Cividale, in trasferta, subirà una variazione nel calendario.

La partita, inizialmente in programma sabato 25 febbraio, sarà spostata a venerdì 10 marzo, con palla a due alle 20. Resta invariata la sede di gioco: palasport di Cividale del Friuli, in via Perusini.

Il match è valevole per il 23° turno del campionato di serie A2 Girone Rosso. Lo spostamento è dettato dalla convocazione nelle fila della Nazionale argentina del giocatore Lucio Redivo.

Ufficio Stampa RivieraBanca Basket Rimini