Dal Governo 207milioni per la sanità regionale. Forza Italia: perché nessuno lo dice?

🔊 Ascolta l'audio

Dal Governo sono arrivati il 23 gennaio 207 milioni di euro di fondi per la sanità pattuiti nella Conferenza Stato Regioni che la Giunta dell’Emilia Romagna ha destinato a sanare i conti 2022 delle Ausl (dove il buco superava gli 830 milioni). Lo spiega, delibera alla mano, la consigliera regionale di Forza Italia Valentina Castaldini: “più volte il coro da parte della Giunta Bonaccini si è alzato in appello al Governo, bene ora che i fondi statali sono arrivati nessuno si è premurato di darne notizia” evidenzia la consigliera. Castaldini si sofferma poi sul pay-back sanitario, che è un rimborso per le spese effettuate sui macchinari e tutto quello che di ordinario e straordinario occorre nelle corsie degli ospedali e negli ambulatori. L’Emilia-Romagna ha ottenuto un rimborso di 170milioni di euro, spiega, “mentre altre regioni, come Campania, Lazio e Lombardia, per esempio, hanno ottenuto molto meno. A fronte di spese minori. Mi sono soffermata sul caso lombardo che ha ricevuto solo 10.542 euro e immaginando che la sanità lombarda abbia dei macchinari eccellenti mi chiedo come sia possibile uno sforamento di spese così alto da parte dell’Emilia-Romagna rispetto alla qualità dei servizi attuali“.