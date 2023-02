Controlli sulle vie d'accesso a Riccione. Ritirate sei patenti

🔊 Ascolta l'audio

Il Corpo intercomunale di Polizia locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano ha effettuato nella serata di venerdì 10 febbraio, e fino alla tarda notte, uno specifico servizio di controllo del territorio per garantire la sicurezza stradale. La strategia operativa della Polizia Locale è quella di effettuare, anche durante l’inverno, posti di controllo in diverse aree della città, comprese alcune delle vie di accesso a zone residenziali, come viale Abruzzi, l’area del Colle dei Pini, viale Veneto, viale Berlinguer: strategia volta a garantire la massima presenza e visibilità finalizzata alla percezione di una sicurezza diffusa.

Sono stati controllati oltre 100 veicoli in transito, e sottoposti a prova etilometrica i rispettivi conducenti, in gran parte giovani: a seguito di tali attività sono state ritirate sei patenti per guida in stato di ebbrezza.

“Non faremo mancare mai il nostro contributo al contrasto alla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto degli stupefacenti – dice l’assessore alla Polizia locale del Comune di Riccione Oreste Capocasa – sono diventate un’emergenza nazionale per la salute e la sicurezza pubblica”.