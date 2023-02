Alta Valmarecchia: eolico, allevamento, Marecchiese. Se ne parla su Icaro TV

🔊 Ascolta l'audio

L’Alta Valmarecchia protagonista della trasmissione di Icaro TV Fuori dall’Aula, in onda in diretta alle 18 e in replica alle 20.35. Si parlerà delle polemiche legate alla realizzazione dell’allevamento intensivo Fileni a Maiolo, delle proteste per il progetto Badia nel Vento che prevede l’installazione di impattanti pale eoliche in Toscana ma al confine con Casteldelci, dell’annoso tema collegamenti con la nuova Marecchiese in testa e del problema spopolamento. Interverranno in studio il sindaco di Casteldelci Fabiano Tonielli e Patrick Wild, consigliere comunale a Santarcangelo e dell’Unione Comuni Valmarecchia mentre in collegamento ci sarà il sindaco di Maiolo Marcello Fattori. Nel corso della trasmissione sarà proposta una intervista realizzata al primo cittadino di Novafeltria Stefano Zanchini.

E’ possibile inviare sms e whatsapp al 337 511 336