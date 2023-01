Unieuro Forlì-RivieraBanca Basket Rimini: diretta testuale

🔊 Ascolta l'audio

Il 2023 si apre con la sfida più sentita della palla a spicchi romagnola: il derby tra Unieuro Forlì e RivieraBanca Basket Rimini. Si gioca all’Unieuro Arena. I padroni di casa sono in vetta alla classifica, con un bilancio di 11 vittorie e tre sconfitte, e sono in serie sì da sei giornate, con l’ultima sconfitta che risale al 20 novembre (53-56 con Cividale), cui hanno fatto seguito gli hurrà con Cento, San Severo, Chiusi, Udine, Fortitudo e Mantova. RBR ha chiuso il 2022 con la sofferta vittoria su San Severo (89-88). Nel match d’andata, al Flaminio, si imposero i forlivesi di cinque (84-79).

Il derby sarà trasmesso in differita su Icaro TV (canale 18) questa sera alle 23:00.

Per Forlì partono Sanford, Pollone, Adrian, Valentini e Gazzotti. Per Rimini Tassinari, Johnson (debilitato dall’influenza), Bedetti, Masciadri e Ogbeide.

La partita. I primi due punti sono di Valentini (2-0). Tripla di Adrian (5-0). Altri due per Adrian (7-0). È capitan Bedetti dall’arco a rompere il ghiaccio per Rimini (7-3). Pollone fa 1/2 ai liberi: 8-3. Due punti per Ogbeide (8-5). Rimbalzo in attacco e due punti per Masciadri: 8-7. Seconda e terza tripla per Adrian, già a quota 11 dopo 6’10”, RBR che viene doppiata sul 14-7. Time out Rimini. Si riparte con due punti di Masciadri (14-9). Gazzotti da tre (17-9). Ancora Gazzotti da due e +10 Unieuro: 19-9. Assist di Meluzzi per Obgeide, che segna e subisce fallo: 19-12 dopo il libero aggiuntivo imbucato, a -2′. Canestro di Benvenuti: 21-12. Risponde, in acrobazia, Bedetti: 21-14. Cinciarini dall’arco: 24-14. L’ultimo minuto del primo parziale inizia con un altro assist di Meluzzi per la schiacciata prepotente di Ogbeide, che subisce anche fallo, ma non riesce a completare l’azione da tre punti: 24-16. Cinciarini da due: 26-16. Fallo di Cinciarini su Ogbeide, che torna in lunetta e fa 2/2: 26-18 a -21″. Non va il tiro di Cinciarini, non va la preghiera di Tassinari. 26-18 al 10′. Per l’Unieuro 5/6 da tre.

La tripla di Radonjic determina il nuovo massimo vantaggio di Forlì: 29-18, subito ritoccato da Penna, +13: 31-18. Replica Anumba: 31-20. Rubata e schiacciata di Anumba: 31-22. Tripla di Landi e parziale di 7-0 per Rimini: 31-25 a -6’14”. Time out Forlì. Rimbalzo lungo di Adrian e tripla: 34-25. Pollone segna e subisce fallo: 36-25. Time out RBR. Si riparte con Pollone in lunetta: a segno (37-25). Infrazione di 24″ di RivieraBanca. Primi due punti di Sanford e +14 Unieuro: 39-25. Adrian ai liberi fa 1/2: 40-25. Primi due punti di Johnson: 40-27. Gazzotti fa 1/2 dalla lunetta: 41-27 a -1’40”. Affondata di Ogbeide: 41-29. Tripla di Cinciarini (44-29). Masciadri stoppato da Adrian. Cinciarini ai liberi fa 2/2: 46-29 (+17 è il nuovo massimo vantaggio) a -34″. Schiacciata di Ogbeide: 46-31 a -9″. Time out Forlì. Il tiro di Gazzotti non va. Si va all’intervallo lungo con i padroni di casa avanti 46-31.

Per l’Unieuro 8/20 da due, 8/11 da tre e 6/9 ai liberi. Per RivieraBanca 11/22 da due, 2/7 dall’arco e 3/4 dalla lunetta. 18-13 per Forlì a rimbalzo.

Non si segna per 1’40”, poi Ogbeide, su assist di Tassinari, segna e subisce fallo: azione da tre punti e tabellone che segna 46-34. Tripla di Bedetti e Rimini a -9: 46-37 a -7’49”. Time out Forlì. Valentini da tre: 49-37. Stoppata di Ogbeide su Valentini. Pollone dalla lunetta fa 2/2: 51-37. Tap-in in schiacciata di Gazzotti: 53-37. Altro canestro da due di Gazzotti: 55-37. Schiacciata di Ogbeide (55-39). Tripla di Valentini a l’Unieuro vola sul +19: 58-39 a -4’30”. Landi fa 1/2 dalla lunetta: 58-40. Adrian da due per il +20: 60-40 a -3’25”. Tripla di Landi: 60-43. Tre liberi per Cinciarini, che fa 2/3: 62-43 a -2’53”. Bel canestro di Anumba: 62-45. Canestro di Pollone in contropiede: 64-45. Anumba fa 2/2 dalla lunetta: 64-47. Pollone da due: 66-47. Non si segna più. 66-47, +19 per Forlì al 30′.

Anumba da tre: 66-50. Benvenuti fa 2/2 ai liberi: 68-50. Altro canestro di Anumba, questa volta dalla media: 68-52. Sanford da due: 70-52. Johnson da due: 70-54. Meluzzi da tre: 70-57 a -7’10”. Time out Unieuro. Valentini dall’arco ricaccia indietro Rimini: 73-57 a -6’46”. Time out RBR. Si riparte con un’altra tripla di Valentini: 76-57. Johnson a segno: 76-59. Ancora Valentini, da due: 78-59. Ancora Valentini dall’area (e sono 18 a livello personale): 80-59. Adrian da due: 82-59. Penna da due e +25 Forlì: 84-59. Radonjic da tre e +28: 87-59. Canestro di Anumba: 87-61. Bedetti in contropiede, su assist da una parte all’altra del campo di Tassinari: 87-63 a -2’25”. Ma si fa male Ogbeide. Time out Forlì. D’Almeida da due: 87-65.

