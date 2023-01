Travolto su una superstrada nelle Marche, morto pensionato riminese

🔊 Ascolta l'audio

Un pensionato riminese di 80 anni è morto domenica poco dopo le 18, lungo la Superstrada Fano-Grosseto, all’altezza dell’uscita di Fossombrone. L’uomo, che camminava sulla strada, è stato investito e ucciso da un’auto che viaggiava con direzione monte. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo è sceso dalla sua Land Rover, ferma per un guasto o per mancanza di carburante, allontanandosi a piedi verso una vicina area di servizio. Col buio, il conducente che lo ha investito non si è accorto della sua presenza sulla carreggiata. L’anziano è deceduto sul posto, inutili purtroppo i soccorsi del 118.