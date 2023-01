San Marino Academy: le due Primavera ripartono dalle veronesi

🔊 Ascolta l'audio

SETTORE FEMMINILE

La Primavera anticiperà al sabato il primo impegno del 2023. Per le giovani Titane il percorso di campionato riprenderà da Verona, sede dell’ultima fatica del girone d’andata. L’obiettivo di Emanuele Iencinella e delle sue ragazze è quello rialzare la testa dopo un periodo complicato che le ha costrette a retrocedere nella parte della classifica meno illuminata dal sole. Sarà l’Hellas Verona a fare gli onori di casa. Si gioca sabato alle 15:00.

SETTORE MASCHILE

Campionati nazionali

Anche il settore maschile vedrà il ritorno in campo della sua formazione Primavera dopo la sosta invernale. Nel caso dei ragazzi allenati da Nicola Cancelli, la gara di sabato prossimo non coinciderà con l’ultimo impegno del girone di andata, bensì con il primo del girone di ritorno. Anche qui sarà una formazione veronese a incrociare il proprio cammino con la San Marino Academy. I giovani Titani riceveranno a Dogana la Virtus Verona, che all’andata seppe imporsi 2-0. Fischio d’inizio alle 14:30.

Campionati provinciali e regionali

Quattro le formazioni afferenti ai campionati provinciali e regionali che riprenderanno l’attività nel prossimo fine settimana. Tutte quante saranno in azione in trasferta. Gli Under 15 provinciali faranno visita al River Delfini “B” per la prima uscita del girone di ritorno, mentre gli Under 14 di Piselli andranno sul campo dell’Accademia Riminicalcio. In ambedue i casi il fischio d’inizio è fissato per le 10:30 di domenica. Al sabato l’impegno degli Under 19 regionali, chiamati a far visita al Bakia Cesenatico (calcio d’inizio alle 14:30). Gli Under 17 di Zanotti saranno invece impegnati sul campo dell’Athletic Poggio per l’ultima giornata del girone di andata. In questo caso si gioca di domenica: fischio d’inizio alle 10:30.

SETTORE FUTSAL

Le ragazze del futsal hanno già inaugurato il 2023, e lo hanno fatto con una nitida vittoria in Sardegna, in casa del Santu Predu. Domenica le Titane faranno l’esordio nell’anno nuovo sul parquet amico, con l’obiettivo di allungare ulteriormente una striscia dorata che le vede vincenti da tre giornate. Sarà il Futsal Hurricane a fare

visita alle Biancoazzurre ad Acquaviva. Si gioca alle 17:00 per l’ultima giornata del girone di andata. Assente per squalifica Vajente. Rinviata al 24 gennaio la gara degli Under 19 con il Città del Rubicone.

Ufficio Stampa San Marino Academy