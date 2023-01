🔊 Ascolta l'audio

Pennarossa 1-4 Tre Penne

IL TABELLINO

Pennarossa (5-3-2)

Benedettini; Mantovani (34’st Righi), Tomassini, Mezzadri, Stelitano, Daniele Conti; Berretti (31’st Michelotti), Isaraj, Alessandro Conti; Cecchetti, Ottaviani (25’st Scalise) A disposizione: Marconi Allenatore: Massimo Gori

Tre Penne (4-3-3)

Migani; Cesarini, Barretta, Lombardi, Vandi; Gai, Righini (41’st Zafferani), Montanari; Dormi (44’st Malagoli), Pieri (25’st Badalassi), Ceccaroli (25’st Cibelli) A disposizione: Semprini Allenatore: Stefano Ceci

Arbitro: Andruccioli

Assistenti: Gallo – Savorani

4° Ufficiale: Delvecchio

Ammoniti: 27’pt Daniele Conti (P), 48’st Isaraj (P)

Marcatori: 40’pt Gai, 1’st e 13’st Ceccaroli, 16’st rig. Righini, 28’st Alessandro Conti

CRONACA E COMMENTO

STADIO ‘F.CRESCENTINI’ (Fiorentino) – Il Tre Penne centra l’obiettivo vittoria per riscattare le ultime uscite del 2022 e inizia il nuovo anno nel migliore dei modi, battendo con quattro gol il Pennarossa di Massimo ‘Bobo’ Gori.

Inizia meglio la squadra di Chiesanuova con la girata di destro da parte di Alessandro Conti, che viene bloccata in due tempi da Migani. Poi il Tre Penne risponde all’8′ con la sponda di Pieri per Gai, che da dentro l’area incrocia troppo e il tiro finisce fuori.

Al quarto d’ora da calcio d’angolo Righini pesca la spaccata in area di Lombardi che prova a sbloccarla, ma a dirgli di no ci pensa l’incrocio dei pali.

Squadre già lunghe e ritmi molto alti nei primi minuti: pochi secondi dopo ripartenza del Tre Penne con Gai che lancia Dormi in campo aperto, il numero 10 è altruista e torna dal capitano biancazzurro che però non riesce ad agganciare. Tre Penne nuovamente

pericoloso da corner: Righini questa volta trova lo stacco di testa di Barretta, con il pallone che sfiora il palo e termina fuori. Al 37′ Gai pesca Pieri mandandolo a tu per tu con Benedettini, che compie un miracolo con la mano di richiamo e manda in calcio d’angolo. Dopo innumerevoli tentativi il gol che spezza gli equilibri arriva al 40′: Righini lancia perfettamente per Dormi che aggancia in area e serve a ritroso Gai, che lascia partire un missile terra-aria che si insacca sotto la traversa e non lascia scampo al portiere avversario.

Nella ripresa agli uomini di Ceci bastano 38” per raddoppiare: Gai trova di prima Ceccaroli libero sull’out di sinistra, l’esterno si accentra e batte Benedettini sul palo più lontano. Il Pennarossa prova la timida risposta al 9′ con la conclusione dal limite di Alessandro Conti, Migani allunga e sulla respinta arriva Mantovani che manda sull’esterno della rete. Luca Ceccaroli trova anche la doppietta di giornata: palla di Pieri per Dormi che mette giù e calcia, Benedettini para e sulla ribattuta ci arriva l’11 di Città. I tre gol di vantaggio spezzano le gambe alla formazione di Chiesanuova, che al 16′ concede anche un calcio di rigore con un fallo su Gai in area: dal dischetto Righini manda il pallone sotto l’incrocio. Al 28′ il Pennarossa segna il gol della bandiera con il suo capitano Alessandro Conti, che sfrutta un rimpallo nell’area del Tre Penne. Dopo 2′ di recupero arriva il triplice fischio, nel prossimo turno i ragazzi di Stefano Ceci affronteranno il Faetano nell’ultima giornata del girone d’andata.

Ufficio stampa SP Tre Penne

Matteo Pascucci