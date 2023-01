Olbia-Rimini: diretta testuale. La partita in diretta su Radio Icaro

🔊 Ascolta l'audio

OLBIA-RIMINI (Calcio d’inizio alle ore 14:30 allo stadio Comunale “Bruno Nespoli” di Olbia)

La partita sarà trasmessa in diretta su Radio Icaro (92FM)

Tornare a muovere la classifica, dopo le tre sconfitte consecutive subite in questo complicato inizio di girone di ritorno. Questo l’imperativo in casa Rimini, di scena in Sardegna, allo stadio Comunale “Bruno Nespoli”, tana dell’Olbia, terzultima della classe con 18 punti (contro i 31 dei romagnoli) e battuta 3-0 all’andata. Tutti a disposizione i ragazzi di Gaburro, che ritrova anche Vano e Matteo Rossetti, assenti per squalifica contro l’Entella, e che ha lasciato a casa i possibili partenti: Piscitella, Rosso, Acquistapace e De Rinaldis. Serpe è andato a giocare con la Primavera.

Il pregara dell’allenatore del Rimini F.C., Marco Gaburro.