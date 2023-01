La Fast Coffee torna dalla trasferta più lunga, a Podenzano, con due punti

🔊 Ascolta l'audio

Podenzano-Fast Coffee Villanova Tigers 76-83 (16-16; 38-39; 55-64)

IL TABELLINO

Basket Podenzano: Pirolo P. 9, Fermi 8, Fellegara 11, Rigoni M. 11, Petrov 3, Rigoni F. 8, Fumi 15, Galli 2, Pirolo M. 6, Coppeta 3. All. Locardi.

Fast Coffee Villanova Tigers: Mazzotti 2, Zannoni 36, Guiducci Fe. 2, Polverelli 30, Buo S. , Bomba 7, Guiducci T. 2, Ballarini, Bollini 4. All. Amadori.

CRONACA E COMMENTO

La Fast Coffee Villanova Tigers ritorna da Podenzano (Piacenza), la più lunga trasferta della serie D, con un pieno di km (560) e due punti che permettono di agganciare subito i piacentini a quota 4 nella classifica della poule promozione di serie D. Nonostante soli nove giocatori a referto (agli infortunati Filippo Guiducci e Andrea Buo si aggiungono gli indisponibili Rossi e Thiam), i biancoverdi riescono a resistere alla pioggia di triple scagliate dai padroni di casa (ben 14), conducono per tutti e 40′ e con lucidità allungano nel terzo periodo controllando (grazie ai rimbalzi e alla precisione dalla lunetta) i 10′ finali.

Il primo canestro della poule promozione è un bel jumper di Tommaso Guiducci. Il neo acquisto Bomba è subito in quintetto e si fa notare dai 6,75, insieme a Polverelli (9 punti): 16-16.

L’equilibrio regna sovrano anche nel secondo parziale. Coach Amadori fa ricorso alla panchina, Bollini risponde subito col piazzato marchio di fabbrica, Federico Guiducci difende e dà equilibrio, il giovane Ballarini si fa notare per il pregevole assist a capitan Zannoni, che capitalizza l’aggiuntivo e manda i Tigers avanti di uno negli spogliatoi.

Le Tigri ora sono più attente, Podenzano segna sempre dall’arco ma molte difese sono vincenti e, grazie anche ad un’ottima presenza a rimbalzo di Bomba e Polverelli e ad una grande precisione di quest’ultimo dalla lunetta, i biancoverdi allungano (55-64) alla fine del terzo periodo.

Podenzano non ci sta, ma la Fast Coffee Tigers è attenta. Bomba appoggia dopo l’ennesimo rimbalzo (55-66), Zannoni colpisce da ogni dove (62-74 a 4’59), Polverelli è una macchina dalla linea della carità (65-80). Neppure l’errore di schierare sei uomini in campo (a 1″55 dalla sirena) riesce a far sfuggire ai Tigers la vittoria in una partita complicata ma giocata con autorità. Finisce 76-83.

IL DOPOGARA

“Apriamo la seconda fase subito con una vittoria importante, ottenuta sul difficile campo di Podenzano con soli 9 giocatori a disposizione – è il commento di uno stanco ma soddisfatto coach Michele Amadori -. È stata una gara combattuta e molto fisica, dai ritmi alti e caratterizzata da diversi botta e risposta dalla lunga distanza”.

Per diversi minuti Tigers in campo con due playmaker. “Soprattutto nell’ultimo periodo, schierando Mazzotti e Federico Guiducci abbiamo gestito bene i possessi e siamo riusciti a mantenere il vantaggio fino alla fine, soprattutto grazie ai tanti canestri di Zannoni, che non ha lasciato scampo ai padroni di casa”.

La coppia Zannoni-Polverelli ha totalizzato circa l’80% dei punti, il referto a fine partita recita 36 per il Capitano e 30 per il lungo riminese. Il neo-tiger Bomba ha messo a segno 7 punti e ha ampiamente raggiunto la doppia cifra coi rimbalzi. “Bomba ha garantito grande fisicità e verticalità, ma anche tanto equilibrio nelle manovre offensive. Adesso si resetta e si ritorna in palestra per preparare al meglio la prima gara della poule promozione alla Tigers Arena”.