Impianto eolico a Monte Loggio. Il sindaco di Casteldelci: deturpa il paesaggio

Sorgerà su territorio toscano ma a distanza di un chilometro e mezzo dal centro storico di Casteldelci. Il progetto dell’impianto eolico di Monte Loggio preoccupa molto il sindaco di Casteldelci Fabiano Tonielli che oggi ha incontrato, nella sede dell’Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna, la presidente dell’Assemblea Emma Petitti e la vicepresidente della regione Irene Priolo, assessore con delega a transizione ecologica.

Il sindaco Tonielli, a nome della popolazione, ha espresso profonda preoccupazione per una scelta che va a deturpare il paesaggio e la sua visuale e ha chiesto supporto alla regione per sensibilizzare le istituzioni preposte e riuscire a far valere le proprie ragioni. La vicepresidente Priolo ha assicurato impegno su due versanti. Innanzitutto la richiesta alla regione Toscana di un’interlocuzione per approfondire la questione e poi la verifica rispetto alla Sovrintendenza circa le sue competenze.