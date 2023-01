I Titans vanno in trasferta ad Ascoli

🔊 Ascolta l'audio

Viaggia verso il sud delle Marche, l’EA Titano, e l’avversario è Ascoli, battuta all’andata per 65-50 in quello che fu il primo successo stagionale dei biancazzurri. Si gioca domani, sabato 28 gennaio, con palla a due alle 18.30. Macina e compagni vogliono riprendere la marcia dopo il ko casalingo con Urbania, mentre i padroni di casa sono reduci dalla sconfitta di Tolentino. 10 vinte e 5 perse fin qui per i Titans (3° posto con Fossombrone e Gualdo), 3-12 per Ascoli (penultima piazza).

È una EA Titano che vuole reagire, giusto coach Rossini?

“È così. Urbania è stata, come sapevamo, un’avversaria di gran livello. Noi abbiamo pagato l’inizio di partita e di terzo quarto, per il resto direi che è stata una buona gara in cui non abbiamo mai mollato. La differenza rispetto all’andata è stata evidente. È chiaro che contro una squadra così attrezzata bisogna essere perfetti per spuntarla, ma in ogni caso è stata una partita equilibrata e ce la siamo giocata fino alla fine”.

Come sta il gruppo?

“Bene, ha voglia di riprendere e di giocare. Rispetto alle ultime tornerà Riccardi, per il resto tutti a posto”.

Qual è il suo giudizio su Ascoli?

“Forse non hanno una rotazione lunghissima, ma bisogna fare grande attenzione: è una di quelle partite da prendere con le molle. Vietato guardare la classifica. Se non presa per il verso giusto, questa può rivelarsi una gara molto pericolosa”.

LE PARTITE – SECONDA GIORNATA DI RITORNO

Ascoli – EA Titano, sab. 28 ore 18.30

Osimo – Perugia, sab. 28 ore 18

Spoleto – Fossombrone, sab. 28 ore 18

Umbertide – Porto San Giorgio, sab. 28 ore 18

Loreto Pesaro – Tolentino, sab. 28 ore 21.15

Urbania – Gualdo, dom. 29 ore 18

Falconara – Recanati, dom. 29 ore 19

CLASSIFICA: Loreto Pesaro 28; Urbania 26; EA Titano, Fossombrone e Gualdo* 20; Perugia e Recanati 18; Porto San Giorgio* 14; Falconara e Tolentino 12; Osimo 10; Basket Giovane Pesaro 8; Ascoli e Umbertide 6; Spoleto 4.

