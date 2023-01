Eolico Monte Loggio. Il "no" del sindaco di Casteldelci: serve buon senso

🔊 Ascolta l'audio

I progetti per la realizzazione di impianti eolici tengono banco anche lontano dalla costa. A far discutere è quello previsto a Monte Loggio in Toscana ma, di fatto, al confine con il comune di Casteldelci in Alta Valmarecchia. A preoccupare sono l’impatto paesaggistico e quello sonoro tanto che il sindaco Fabiano Tonielli, raccogliendo anche le istanze dei residenti, si è recato in Regione per chiedere di avviare una interlocuzione con la Toscana. Questa mattina il primo cittadino ne ha parlato ai microfoni di Tempo Reale. “Le sette pale eoliche previste, alte 200 metri, sorgono ad un chilometro e mezzo dal centro storico – spiega – e a 400 metri da alcune ville che ospitano turisti tutto l’anno. Oltre all’aspetto sul paesaggio dobbiamo anche tenere conto la rumorosità di un impianto di questo tipo”. Il comune di Casteldelci ha dato il suo parere negativo e non mitigabile nel corso dell’iter di approvazione del progetto ma è fondamentale che la Regione Emilia Romagna si confronti con la Toscana. “Non è possibile farsi i dispetti in periferia” attacca Tonielli “ci vuole qualche regola di ingaggio e di buon senso“. Per arginare lo spopolamento delle aree appenniniche e montane, secondo il sindaco, è porre un freno al fenomeno della “africanizzazione”: “dove ci sono risorse, vengono prese per farne speculazione – spiega – e chi vive in quei territori viene poi abbandonato nella miseria“.