Deve scontare 5 anni di carcere, fermato dalla polizia sulla Consolare

🔊 Ascolta l'audio

Ieri (venerdì), verso le 23.30, durante un posto di controllo effettuato lungo la Consolare di San Marino, i poliziotti delle Volanti hanno fermato e controllato una Citroen con a bordo tre persone, due uomini e una donna, tutti di nazionalità rumena.

Nel corso degli accertamenti, uno dei due uomini, un 35enne rumeno residente in Veneto, è risultato ricercato. Nei suoi confronti, infatti, era stato emesso dall’autorità giudiziaria rumena un mandato di cattura internazionale. L’uomo deve scontare cinque anni di carcere, poiché è stato riconosciuto colpevole dei reati di danneggiamento, violazione di domicilio e minaccia, fatti commessi nel suo paese d’origine.

Il ricercato non ha opposto resistenza e, una volta accompagnato in questura, è stato arrestato e condotto nel carcere riminese dei Casetti in attesa della sua estradizione in Romania.