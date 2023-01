Coriano - Savignanese 1-1

🔊 Ascolta l'audio

IL TABELLINO

Tropical Coriano: Bianchini, Perazzini, Ceccarelli, Vagnarelli, Bartolucci, Anastasi, Mularoni, Enchisi, Protino (80′ Tamagnini), Scarponi (60′ Carrer), Bartoli. A disp: Leardini, Donati, Rossi, Luvisi, Guidi, Marmo, Carrer, Tamagnini, Tomassini. All Scardovi

Savignanese: Fusconi, Zoffoli (80′ Mazza), Mazzarini, Lambertini (67′ Cassani), Malo, Onofri, Nicolini (88′ Dhamo), Tola, Pacchioni, Vitalino (67′ Farabegoli), Sberlati (67′ Battistini). A disp: Papi, Paganelli, Battistini, Dhamo, Sbrighi, Franchini, Farabegoli, Mazza, Cassani. All Montanari

Marcatori: 53′ Perazzini, 83′ rig Pacchioni

Ammoniti: Enchisi

Espulsi: Cassani

CRONACA E COMMENTO

Pareggio esterno, nel primo impegno del 2023, per la Savignanese, che ottiene un punto sul terreno del Tropical Coriano in rimonta.

Primo tempo privo combattuto che produce alcune occasioni da rete. I nostri premono maggiormente, tuttavia Onofri e Malo non trovano il bersaglio grosso. Dal canto loro i locali si affidano ad Enchisi e all’ex Protino, ma Fusconi risponde sempre presente.

In avvio di ripresa la compagine locale accelera e sorprende i gialloblù. Dopo un’incornata fuori di Mularoni arriva il vantaggio riminese, firmato al 53′ da Perazzini su calcio d’angolo. La truppa di Montanari non ci sta affatto e riprende a macinare gioco. Prima giunge la traversa di Tola, sulla cui ribattuta Pacchioni mette a lato, poi Nicolini viene atterrato in area da Vagnarelli. Rigore sacrosanto che Pacchioni trasforma al minuto 83′.

Finale in cui, sebbene Pacchioni e Farabegoli sfiorino in bis e Cassani venga espulso, il punteggio non muta più. Ora testa alla prossima (al Capanni si recheranno i bolognesi del Castenaso).