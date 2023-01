A Capra Eudora Ravenna e Lazio l'11° "Memorial Mario Fabbri"

🔊 Ascolta l'audio

Il ritorno del “Memorial Mario Fabbri”, a distanza di tre anni, sarà ricordato, ma ahimè in negativo, dall’Emilia-Romagna. Le attenuanti non mancano, ma nove sconfitte, tra Under 15 maschile e femminile, sono un record, probabilmente, che rimarrà nella storia di questo torneo, riservato alle selezioni regionali, disputatosi tra Rimini e Santarcangelo, dal 3 al 6 gennaio.

L’unicità di questa edizione è confermata anche dalla vincitrice del torneo femminile e cioè la selezione Under 17 della Capra Eudora Ravenna, quindi un club, anche se con un’età media decisamente più alta e quindi con maggiore esperienza. Nella finale del torneo maschile il Lazio ha sconfitto la Lombardia per 72-65.

UNDER 15 MASCHILE

EMILIA ROMAGNA – TOSCANA 66-78 (21-16; 29-42; 44-66)

Emilia-Romagna: Sansovini (Basket 2005 Cesena), Gaina (Raggisolaris Academy Faenza) 9, Piccinini (Basket Jolly Reggio), Tassani (Insegnare Basket Rimini), Capucci (Cervia Cesenatico) 2, Hadzhyev (Reggiana) 19, Della Chiesa (Cervia Cesenatico) 6, Cosma (Cervia Cesenatico), Casali (Compagnia dell’Albero Ravenna) 6, Bonomi (Cervia Cesenatico) 14, Ricci (Insegnare Basket Rimini) 8, Borzacca (Modena Basket) 2. All. Carnaroli.

Toscana: Roventini 5, Ticà 8, Zecchi 23, Marku 4, Agbegninou, Costaglione 8, Borghesi, Madera 5, Scardigli 14, Brezinski 9, Garibotto, Ancillotti 2. All. Gemmi.

Quarto e ultimo posto per la selezione dell’Emilia-Romagna. Troppo forte la Toscana per i biancorossi di coach Carnaroli. Per i primi diciotto minuti l’Emilia-Romagna aveva fatto gara pari, anzi, grazie ad un lampo del reggiano Hadzhyev, i biancorossi erano andati al primo riposo sul +5 (21-16). Era l’Mvp Zecchi l’anima della Toscana che metteva la freccia sul 23-24. Equilibrio quasi perfetto fino al 29-30 del 18’, poi, il pesante parziale di 0-12, con due triple degli ospiti ed altrettante palle perse dei padroni di casa che facevano la differenza. Le prime curve della terza frazione avevano fatto sperare in una rimonta, ma bastava un break di 0 a 7 e sul 31-49 del 22’, il match poteva considerarsi chiuso. I biancoverdi colpivano spesso dalla lunga distanza e raggiungevano, nell’ultimo quarto, anche un +24 come massimo vantaggio. Hadzhyev e Bonomi riportavano l’Emilia-Romagna sul 62-76 a -2’10”, ma era l’ultimo sussulto di un torneo senza gloria.

UNDER 15 FEMMINILE

EMILIA ROMAGNA – TOSCANA 44-52 (8-20; 17-35; 22-48)

Emilia-Romagna: Mosconi (Bsl San Lazzaro) 13, Pola (Meteor Renazzo) 9, Bittoni (Bsl San Lazzaro), Magnani (Vis Rosa Ferrara), Nako (Vis Rosa Ferrara), Lelli (Hellas Cervia) 13, Betti (Scuola Basket Samoggia), Patelli (Scuola Basket Samoggia) 4, Chiadini (Nuova Virtus Cesena) 2, Zacchi (Scuola Basket Samoggia), Secchiaroli (Peperoncino Mascarino) 3, Giuliani (Bsl San Lazzaro). All. Palmieri.

Anche le ragazze hanno dovuto soccombere alla maggiore qualità della Toscana anche se, per onestà, bisogna ammettere che le biancorosse sono arrivate all’appuntamento finale un po’ stanche e probabilmente abbattute moralmente da un ultimo posto non previsto all’inizio del torneo. Da segnalare l’ottimo ultimo quarto con 22 punti realizzati, tanti quanti quelli messi a referto nei primi trenta minuti. Una magrissima consolazione…