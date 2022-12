San Marino Academy. l'ultima dell'anno è a Trento. Intervista a Montanari

🔊 Ascolta l'audio

In casa biancoazzurra c’è grande voglia di concludere questo 2022 al meglio. Domenica le Titane si recheranno in visita al Trento con l’obiettivo di allungare la striscia positiva e regalarsi così un Natale ancora più sereno dal punto di vista sportivo.

“Arrivare alla sosta con tre risultati utili consecutivi alle spalle vorrebbe dire farci un bellissimo regalo di Natale – afferma Francesca Montanari –. Naturalmente vogliamo il migliore di questi risultati, cioè la vittoria. Questo ci aiuterebbe a ripartire ancor più motivate nel 2023, ad iniziare dalla super sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria.”

Occhio però al Trento, un po’ in ritardo in classifica ma in grado di mettere in difficoltà tante squadre, compresa la capolista Lazio, che domenica scorsa ha strappato i tre punti solamente negli ultimissimi minuti di gioco, per giunta con un’autorete. “Il Trento è una squadra che ha dato del filo da torcere a tutte – conferma il portiere biancoazzurro –. Nell’ultimo periodo è in crescendo e certamente creerà difficoltà anche a noi. Il nostro stato di forma? Direi che stiamo bene, anche mentalmente. Siamo tornate ad avere fiducia in noi stesse e in campo si vede. Fin qui abbiamo forse lasciato qualcosina per strada, ma è tutto normale perché siamo un gruppo giovane. L’importante è crescere partita dopo partita, e lo stiamo facendo.”

Trento-San Marino Academy sarà valevole per la 12a giornata del campionato di Serie B femminile, l’ultima prima della sosta natalizia. Sarà disponibile in diretta sulla piattaforma www.elevensports.it. Si gioca allo Stadio Briamasco, con fischio d’inizio fissato alle 14:30.

Ufficio Stampa San Marino Academy