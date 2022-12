Marco Rinaldi lascia il ruolo di addetto stampa, resterà il telecronista

🔊 Ascolta l'audio

RivieraBanca Basket Rimini comunica – si legge in una nota – che da oggi, 1 dicembre, Marco Rinaldi non ricoprirà più il ruolo di addetto stampa della Società. Marco rimarrà comunque nel mondo RBR come telecronista, insieme a Massimiliano Intorcia, delle partite casalinghe, oltre a mantenere il suo ruolo nella redazione di RBR Magazine. La scelta di Marco è dettata da motivi di studio legati alla sua frequenza dell’Università. Al suo posto subentrerà Stefano Zavagli, giornalista pubblicista con grande passione ed esperienza nella pallacanestro.

“La crescita di una società passa anche da una comunicazione puntuale e precisa, in questo Marco è stato protagonista sin dall’inizio della storia di RBR – dice il DS Davide Turci –. La sua competenza, passione e disponibilità sono state per noi un valore aggiunto. Marco sarà ancora fondamentale nel passaggio di consegne col nuovo arrivato Stefano Zavagli. A nome di tutto il CdA mi sento di ringraziare Marco Rinaldi. Sono certo che continuerà a portare il suo prezioso contributo al mondo di RivieraBanca Basket Rimini.”

“Oggi voglio ringraziare Marco, un ragazzo con cui ho iniziato il mio percorso di comunicazione dentro RBR 4 anni e mezzo fa, quando neanche maggiorenne si prese la responsabilità del ruolo di addetto stampa – così il Responsabile Comunicazione, Simone Campanati -. Marco in questi anni ha dimostrato un’intelligenza non comune per un ragazzo così giovane ed una passione nel settore veramente importante.

Grazie a lui abbiamo raccontato le gesta di quasi cinque anni di passione, amore e vittorie di questo grande progetto. Con lui, che per me non è classificabile tra i colleghi di lavoro, ma tra gli amici con la stessa garra per il basket, ho macinato chilometri in giro per l’Italia per far arrivare nelle case dei tifosi i racconti di RBR. Rimane nella testa la voce di Marco che dopo la sirena di Gara 4 in finale contro Roseto urla: Serie A2, Serie A2. Tengo, altresì, a dare il mio benvenuto nel team ad un professionista come Stefano che porterà la sua esperienza nella pallacanestro, già maturata a Biella.”

Stefano Zavagli, nato a Biella, ha mosso i suoi primi passi nel giornalismo proprio grazie alla pallacanestro. Seguendo la storia della squadra della sua città. Ha raccontato gli anni della Serie A1 di Pallacanestro Biella per il quotidiano La Stampa. È stato corrispondente dal Piemonte anche per il settimanale specializzato Superbasket. Tra le varie collaborazioni, è stato addetto stampa della Cestistica Biella, società satellite del club laniero.