La terra trema ancora nel pesarese. Scosse fino a magnitudo 4

Un nuovo sciame sismico davanti alla costa del pesarese, nelle Marche. La prima, di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 6.30 dagli strumenti dell’Istituto Nazionale di Fisica e Vulcanologia a 9 km di profondita. Sono poi seguite altre tre scosse di magnitudo 2.5 alle 6.32, di 2.26 alle 6.39 e di 2.1 alle 6.42. Alle 8.08 un nuovo sisma di magnitudo 4 sempre in mare, ad una profondità di 10 chilometri. La scossa è stata avvertita dalla popolazione a Pesaro e a Fano ma senza creare particolare allarme. Lo sciame sismico è tutt’ora in corso con movimenti tellurici di minore intensità. I vigili del fuoco non hanno ricevuto richieste di soccorso. La Prefettura di Pesaro sta monitorando la situazione. Il traffico ferroviario è stato sospeso in via precauzionale dopo Bologna e nei pressi di Ancona, sulla linea Adriatica, per svolgere le opportune verifiche. I treni sono tornati a circolare intorno alle 12