Aquila Montevarchi-Rimini, il pregara di Marco Gaburro

Il Rimini va a caccia della prima vittoria in Toscana della stagione (finora sono arrivati due pareggi e due sconfitte). I biancorossi torneranno allo stadio “Brilli Peri” di Montevarchi (dove hanno iniziato il loro campionato, affrontando il San Donato Tavarnelle), ospiti dell’Aquila Montevarchi. I rossoblu in classifica hanno esattamente la metà dei punti dei romagnoli: 14 (contro 28), equamente divisi tra casa e trasferta, che li relegano al penultimo posto insieme all’Olbia, e nell’ultimo turno hanno pareggiato 2-2 ad Alessandria. In casa Rimini rientra dalla squalifica bomber Santini, ma sarà assente il difensore Panelli, fermato a sua volta per un turno dal Giudice Sportivo.

La vigilia dell’allenatore del Rimini F.C., Marco Gaburro.

“Noi quando andiamo in trasferta cerchiamo sempre di far punti, poi è chiaro che le partite non sono tutte uguali, qualche difficoltà in trasferta, soprattutto nell’ultimo periodo, le abbiamo incontrate.

Questa è una di quelle situazioni, com’è stato a Recanati, di un contesto di situazione particolari. Sta piovendo da martedì e non sarà di certo un tappeto verde. È vero che conosciamo il campo, ma siamo diversi. Andiamo con l’obiettivo di non dimenticarci di Fiorenzuola. Avevamo cercato una certa incazzatura contro l’Ancona, dobbiamo continuare a cercare quella incazzatura perché quello che ci è successo nell’ultimo periodo”.

“Ha cambiato tecnico, va preso con le pinze. Hanno giocato con un 3-4-3, il mister lo conosco, dobbiamo essere abbastanza elastici perché avranno spirito. Penso sarà una partita calda, tutto fuorché il clima”.

“Menacgli non è ancora recupero, Panelli è squalificato, sono assenti De Rinaldis e Accursi per uno stato influenzale, è ancora assente Serpe, e Lo Duca va a giocare con la Primavera. Gli altri sono tutti presenti, quindi anche Rosso è recuperato”.

“Le domande sul mercato secondo me vanno fatte al ds, penso che non solo a Rimini, ma in tutto il mondo, si vadano a fare valutazioni nell’ultimo minuto del campo. Abbiamo due partite molto importanti da fare prima del mercato e sono partite che vanno a influire. Io penso che noi dobbiamo concentrarci su queste due partite non soltanto per il risultato ma per capire le potenzialità dell’organico che abbiamo a disposizione. Io sono convinto di questo”.

“Se guardiamo i risultati no perché abbiamo vinto con la Recanatese e con l’Imolese con il 3-5-2. Il nostro dell’ultimo periodo non è proprio un 4-3-3, è più chiuso davanti con due trequartisti e un centravanti. La nostra forza deve sempre restare la variabilità. Lo è stato anche l’anno scorso. Come ho detto più volte è sempre una questione di atteggiamento e di star bene. Sappiamo i motivi che ci hanno caratterizzato un mese e mezzo fa sai che devi tirare la coperta, al di là dello schema che scegli. Noi siamo positivi, con giocatori importanti, speriamo di avere un po’ un po’ di continuità nel reparto avanzato”.

