Terzo titolo interregionale per il Rimini Footgolf

🔊 Ascolta l'audio

Una nuova disciplina sportiva sta prendendo sempre più piede a Rimini: si tratta del Footgolf, unione tra il golf e il calcio.

La squadra locale, vestita ovviamente di biancorosso, sta conquistando risultati significativi, a testimonianza della crescita di questo movimento sportivo. Il Rimini Footgolf ha infatti vinto a ottobre il terzo titolo interregionale (Emilia Romagna-Toscana-Marche).

Le regole sono quelle del golf, ma non si usano le mazze: il pallone va messo in buca attraverso i calci e ovviamente la buca è di grandezza rapportata al pallone da calcio e non alla pallina da golf.

“Abbiamo come dato di partenza il par, come nel golf. A seconda della lunghezza della buca può essere un par 3, 4, 5. Bisogna mettere in buca con il minor numeri di colpi possibile, al massimo con quelli corrispondenti al par della buca – spiega Roberto Tosto, uno degli alfieri del Rimini Footgolf -. Il Footgolf è un modo di fare attività all’aria aperta, senza gli agonismi esasperati del calcio o di altre discipline sportive”.

“Non è diciamo prestazione come il calcio. Certamente chi sa calciare bene la palla ha un vantaggio, ma non è una discriminante non aver giocato a calcio. È una disciplina molto mentale il Footgolf – spiega Tosto -. È uno sport individuale che non ha contatto fisico, non richiede una preparazione fisica, adatto a tutti, uomini e donne, giovani e meno giovani”.

La base dei Footgolfers biancorossi è il Rimini Golf di Villa Verucchio. Oltre al campo a 18 buche omologato per le gare di campionato, c’è un secondo campo pratica a 9 buche, aperto tutti i giorni.

“Sabato e domenica organizziamo spesso giornate promozionali per far conoscere questa nuova disciplina sportiva e invitare nuove persone ad appassionarsi”.

Il Rimini Footgolf invita gli interessati a contattare i responsabili per concordare una prova o per unirsi al team: il presidente Cristian Fabbri (347 8076062), Roberto Tosto (338 9696652), Mattia Zerbini (320 4481341). Email: footgolfrimini@libero.it. Altre informazioni: Rimini Footgolf su Facebook.