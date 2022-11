San Marino Academy, sosta finita: si riparte dalla trasferta in Sardegna

🔊 Ascolta l'audio

Dopo la sosta, le Titane si apprestano ad affrontare una lunga trasferta in occasione della giornata di campionato numero 8. Domenica, infatti, Giulia Domenichetti e le sue ragazze saranno allo stadio Basilio Canu di Sennori per la sfida alla Sassari Torres.

Alessia Accornero, così come Maria Grazia Ladu, appartiene al novero delle ex. “In queste due settimane abbiamo ricaricato le batterie e lavorato sugli aspetti dove avevamo bisogno di migliorare – spiega la centrocampista astigiana –. Veniamo da una vittoria che ci ha restituito entusiasmo e abbiamo una grande voglia di ripeterci. Non sarà facile perché la Torres, che poco più sotto di noi in classifica, avrà fame di punti. Noi però siamo determinate a fare bene. Dovremo giocare concentrate e dare il massimo, aiutandoci l’un l’altra. Il nostro percorso di crescita è in pieno svolgimento e tappe come quella di domenica sono fondamentali per alzare il nostro livello di consapevolezza.”

Sassari Torres-San Marino Academy avrà inizio alle 14:30 e sarà live su www.elevensports.com.

Ufficio Stampa San Marino Academy