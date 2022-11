Le Ren-Auto corsara a San Lazzaro (54-59)

🔊 Ascolta l'audio

BSL San Lazzaro vs REN-AUTO 54-59 (13-15; 17-20; 13-14; 11-10), giocata sabato 26/11

IL TABELLINO

SAN LAZZARO: Grandi, Grassi 2, Campalastri 2, Vettore 4, Talarico 22, Trombetti 10, Colli 8, Costabile, Mosconi, Righi 6. All. Dalè.

REN-AUTO: Novelli 2, Duca E., Pignieri 14, Duca N. 17, Renzi 7, Garaffoni 2, Borsetti, Capucci 7, Lazzarini, Benicchi, Tiraferri, Mongiusti 10. All. Maghelli.

Arbitri: De Palo e Fusetti.

CRONACA E COMMENTO

Per la seconda giornata di ritorno del girone B del campionato di Serie B la Ren-Auto di coach Andrea Maghelli è di scena a San Lazzaro per una partita di grandissima importanza: in caso di vittoria infatti le rosanero metterebbero, con quattro partite ancora da giocare, 8 punti e il doppio confronto tra sé e le padrone di casa, quinte in classifica, conquistando così con larghissimo anticipo salvezza e playoff.

Forse è proprio il valore della posta in palio a pesare sull’avvio della Ren-Auto, contratta e poco efficace, e a dare invece slancio a San Lazzaro, che resta avanti per 5′. La reazione non tarda comunque ad arrivare e in chiusura di frazione l’Happy riesce a mettere la testa avanti, 13-15.

La seconda frazione va decisamente meglio: la difesa è più efficace e genere buone ripartenze che permettono di aumentare il vantaggio, con Mongiusti, autrice di 8 punti, sugli scudi. Questa volta però sono le padrone di casa a reagire e a ridurre il margine alla pausa lunga, 30-35.

Al rientro in campo domina l’equilibrio, ma la Ren-Auto riesce a guadagnare un ulteriore, prezioso, punto di vantaggio e a chiudere il terzo quarto avanti di 6, 43-49.

L’ultima frazione non comincia bene: la Ren-Auto perde i primi quattro palloni giocati in attacco e San Lazzaro riesce così a tornare a -1. Le squadre si affrontano con pari intensità, non regalano niente in difesa e sbagliano tanto in attacco, un po’ per meriti altrui, un po’ per la stanchezza accumulato in 40′ di fuoco. Le padrone di casa non riescono a completare la rimonta e allora le rosanero si rianimano e costruiscono l’ultimo, decisivo, allungo grazie a due pesantissime triple di Pignieri. San Lazzaro vince la frazione, ma la Ren-Auto capitalizza il vantaggio accumulato e porta a casa la partita. Finisce 54-59.

IL DOPOGARA

«Non è stata una partita facile – attacca coach Maghelli -, ma è stata una partita vera, dura e intensa, giocata da tutte e due le squadre: si è vista una buona pallacanestro. I primi 5′ eravamo ancora in fase di organizzazione, poi abbiamo cominciato a giocare, a difendere duro e a correre in contropiede con giocate anche divertenti. Le ragazze sono state brave a reggere al brutto avvio di quarto quarto, a riprendersi e a costruire e poi amministrare il vantaggio decisivo. Abbiamo fatto un passo decisivo verso i playoff e sabato ci aspetta uno scontro diretto per poter ambire al secondo posto, che, per quanto ininfluente, sarebbe una bella soddisfazione».

La Ren-Auto tornerà in campo alla Carim sabato 3 dicembre, alle ore 20.30, per il match con la Scuola Basket Samoggia.

Massimiliano Manduchi

Ufficio Stampa Rimini Happy Basket