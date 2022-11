🔊 Ascolta l'audio

BSL San Lazzaro-Dulca Santarcangelo 79-65

IL TABELLINO

Dulca Santarcangelo: Buzzone 13, Pesaresi 11, Rivali 2, James 6, Quaglia 14, Mulazzani 11, Rossi 4, Macaru 4, Bonfè, Benzi, Lombardi, Panzeri. All.: Bernardi Ass.: Porcarelli, Miriello.

Parziali: 23-12; 37-43; 62-57; 79-65.

CRONACA E COMMENTO

La Dulca Santarcangelo è ospite del Basket San Lazzaro per la sesta giornata di campionato. Turno infrasettimanale per gli Angels che scendono in campo con Rivali, Mulazzani, Buzzone, James e Quaglia.

Inizio turbolento per i gialloblu, che faticano a trovare la via del canestro dalla lunga distanza. Gli Angels allora provano ad avvicinarsi a canestro con James e Quaglia. San Lazzaro chiude bene gli spazi e gli ospiti nonostante creino buoni tiri da tre punti non realizzano. Rivali in contropiede subisce un colpo che lo allontana dal terreno di gioco. Le sanguinose palle perse nella metà campo difensiva regalano punti facili ai locali. Alla fine del primo quarto è 23-12 il punteggio.

Al rientro in campo la Dulca Santarcangelo priva di Rivali si affida in cabina di regia al capitano Luca Pesaresi. Buon Break dei ragazzi di Bernardi che si riportano sul meno 5 con Mulazzani che sblocca la retina dalla lunga distanza. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere e ricacciano gli Angels sul meno 12. Time out Bernardi e fuoco alle polveri fino ad ora bagnate. Mulazzani, Quaglia e Buzzone segnano il parziale di Santarcangelo che porta in due minuti i santarcangiolesi sul +2 con uno splendido parziale e i padroni di casa sono costretti al time out. Non si ferma il ritmo della Dulca che continua a far canestro e allungare sul + 6 prima dell’intervallo lungo.

Al rientro in campo la formazione locale si rifà sotto di due lunghezze. Dopo diversi minuti senza trovare la via del canestro San lazzaro segna dalla lunga distanza. A rispondere è Buzzone e con un fallo e canestro ristabilisce il vantaggio Angels. BSL non demorde e si riporta avanti sfruttando gli errori ospiti e mettendo a bersaglio due triple sanguinose che cacciano Santarcangelo sul meno 9. Gli Angels sottotono nel terzo quarto mettono a segno soli 14 punti.

Cominciano gli ultimi 10 minuti in quel di San Lazzaro con il punteggio che recita 62-56. Pesaresi, dopo Rivali, lascia il campo per un risentimento. San Lazzaro continua con fiducia a far canestro dalla lunga distanza. Gli Angels si vedono scivolare sul meno 19. Dopo i primi quattro punti dal campo è Buzzone a piazzare cinque tiri a cronometro fermo per i nove totali realizzati nell’ultimo quarto. Passa San Lazzaro che vince la prima partita stagionale contro una Dulca Santarcangelo segnata dagli infortuni.

Prossimo appuntamento sabato al PalaSGR per riscattare questa sconfitta in terra bolognese contro la quotata Ferrara alle ore 21.00.