Andrea Picchione e Dennis Spircu in semifinale a Monastir e Torino

Va in archivio un’altra settimana da protagonisti per gli allievi della Galimberti Tennis Academy.

In particolare Andrea Picchione, dopo due quarti di finale (uno a Sharm El Sheikh e l’altro a Monastir), ha raggiunto le semifinali nel “Magic Hotel Tours”, torneo Itf sul cemento tunisino di Monastir (15.000 dollari). Il 24enne aquilano seguito dall’ex davisman azzurro e dal suo staff al Queen’s Club di Cattolica, ottava testa di serie, al debutto ha superato 6-0 7-6 (3) l’austriaco Tobias Smoliner (lucky loser), poi al secondo turno ha sconfitto 6-4 6-4 il tedesco Luca Wiedenmann (qualificato) e nei quarti si è imposto per 6-2 6-3 sul francese Antoine Ghibaudo (Junior Ranking), prima di cedere 7-6 (1) 6-3 al tedesco Robert Strombachs, quinto favorito del seeding, nel match che valeva l’ingresso in finale.

In contemporanea il giovane Dennis Ciprian Spircu era impegnato nel tabellone Under 13 del Junior Masters Road to Torino, per il quale si è qualificato vincendo le due tappe del circuito nazionale in Puglia (è tesserato per il Ct Maglie). Il riminese allievo della Galimberti Tennis Academy, testa di serie numero 5 nell’evento che si svolge nel capoluogo piemontese (ad accompagnarlo il maestro Igor Gaudi) in parallelo alle Atp Finals, sui campi del Circolo della Stampa Sporting ha esordito eliminando per 6-4 6-3 Eduard Andrei Draghiciu, poi nei quarti ha sconfitto 6-1 6-4 Mattia Cona (n.4 del seeding), venendo stoppato con un periodico 6-3 in semifinale da Marco Meacci, numero 1 del tabellone.

Ufficio stampa Galimberti Tennis Academy

Alessandro Giuliani