Siena-Rimini, tutte le info sui biglietti

Modalità di acquisto e prezzi dei biglietti in vendita per il settore riservato ai sostenitori ospiti per la gara ACR SIENA 1904 – RIMINI, valevole per la 9° giornata del Campionato di Serie C – Girone B Stagione Sportiva 2022/2023, che verrà disputata mercoledì 19 ottobre 2022 allo Stadio “Artemio Franchi” di Siena con inizio alle ore 20,30.

Prevendite autorizzate “Ciaotickets” nel bacino di utenza della città di Rimini (RN):

TABACCHERIA PRUCCOLI MASSIMO VIALE AMERIGO VESPUCCI 69 47921 – RIMINI (RN)TEL. +39 0541 27656

TABACCHERIA CAPRIOTTI VIA CADUTI DI NASSIRIYA 20C/O CENTRO COMMERCIALE LE BEFANEVIA MACANNO S.N.C. 47929 – RIMINI (RN)TEL. +39 0541 309672

TABACCHERIA BIANCHI SILVIA VIALE PRINCIPE DI PIEMONTE 47 47924 – RIMINI (RN)TEL. +39 0541 372865

TABACCHERIA GAMBALUNGA VIA ALESSANDRO GAMBALUNGA, 26/B 47921 – RIMINI (RN) TEL. +39 0541 21348

MILLENIUM BAR TABACCHERIA VIA CARLO PORTA 44 47924 – RIMINI (RN) TEL. +39 0541 384109

Si informa inoltre che il prezzo praticato nel SETTORE OSPITI è di €.15,00 (prezzo unico, non comprensivo del diritto di prevendita) e che i biglietti potranno essere acquistati, anche online, entro le ore 19,00 di martedì 18 ottobre 2022, tenendo a precisare che tale settore riservato ha attualmente una capienza massima di 646 spettatori.

Per ulteriori informazioni relativi ai punti vendita e per l’acquisto on-line dei tagliandi è possibile consultare direttamente il sito www.ciaotickets.com.

I pullman e i mezzi privati dovranno raggiungere il locale Stadio Comunale utilizzando l’uscita Siena Ovest e parcheggiare nell’area individuata adiacente alla Fortezza Medicea ubicata nelle vicinanze dell’impianto sportivo.