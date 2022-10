Rimini-Fermana: diretta testuale

🔊 Ascolta l'audio

RIMINI-FERMANA (calcio d’inizio alle ore 17:30 allo stadio “Romeo Neri” di Rimini)

CRONACA E COMMENTO

Prima di due partite interne consecutive per il Rimini (tre se consideriamo anche la gara di Coppa Italia con il Cesena del 1 dicembre). Per la decima giornata di campionato al “Romeo Neri” arriva la Fermana di mister Protti, una vita sulla panchina della Sammaurese. I gialloblu marchigiani sono a quota 8 in classifica, i biancorossi con i loro 17 punti sono invece a -1 dalla vetta.

Mister Gaburro ritrova Mencagli e può contare su Serpa, ultimo acquisto in casa Rimini. Ancora out Allievi, Sereni, Lo Duca e Piscitella.

