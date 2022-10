Incidente in A14, Romina Bannini non ce l'ha fatta

🔊 Ascolta l'audio

E’ purtroppo deceduta anche l’educatrice 36enne Romina Bannini ricoverata all’ospedale di Treviso, dopo che sabato era stata dichiarata la morte cerebrale. Sale così a sette il numero delle vittime del tragico incidente di venerdì pomeriggio sulla A4, nel tratto San Donà-Portogruaro, costato la vita a volontari e componenti del Centro 21 di Riccione. Lo ha comunicato nel pomeriggio l’azienda Ulss della Marca Trevigiana. La famiglia, assecondando una richiesta espressa in passato dalla stessa Romina, ha acconsentito alla donazione degli organi.

Secondo quanto riportano i media locali, non ci sarebbero tracce di frenata nel punto dell’incidente L’ipotesi potrebbe essere quella di un malore del conducente, il 63enne Massimo Pironi. Il furgoncino è finito contro un camion che lo precedeva, incolonnato in una coda dovuta a un incidente. La Procura di Venezia ha già dato il nulla osta alla consegna dei corpi alle famiglie per lo svolgimento dei funerali.

Il pulmino partito nel primo pomeriggio da Riccione e diretto in Friuli per un’attività di due giorni in collaborazione con un centro della Val di Lauco.