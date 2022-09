Scuderia San Marino presente numerosa al Rally del Vermentino

🔊 Ascolta l'audio

Prosegue il Campionato Italiano Rally Terra, che nel fine settimana farà tappa in Sardegna per il Rally dei Nuraghi e del Vermentino. Presenza d’onore del navigatore, nonché presidente della Scuderia San Marino, Roberto Selva, che affiancherà il pilota Andrea Bucci su Opel Adam.

In provincia di Olbia-Tempio ci saranno anche Jader Vagnini e Martina Bertelegni con la Skoda Fabia. Daiana Darderi invece guiderà nel tracciato il pilota italiano Riccardo Rigo. I navigatori Diego Zanotti e Alessandro Biordi faranno parte degli equipaggi con Roberto Camporese e Luigi Ricci.

Nelle SuperCar Ugo Federico Bagnasco continua la stagione del MINI Challenge Italia sul circuito di Vallelunga, dove correranno Luciano e Donovan Privitelio nel CIGT.

Presente in Italia anche Mattia Drudi, che sarà impegnato sul circuito di “Ricardo Tormo” nel campionato GT World Challenge Europe.

Infine per i kart Nicolas Tagliaferri, che viene dal recente successo nel campionato regionale Emilia-Romagna ACI, sarà a Cervia dove è in programma la gara per il campionato Toscana Emilia-Romagna.

Ufficio stampa Scuderia San Marino

Matteo Pascucci