Molesta passanti, prende di mira le borse e oppone resistenza. Denunciato

Nell’ambito del consueto presidio notturno della Polizia Locale di Riccione, nella notte è finito in manette un giovane di origine algerina. L’uomo aveva molestato e cercato di sottrarre borse e oggetti personali a diverse persone nella passeggiata tra il porto e piazzale Azzarita. Gli agenti, in servizio in motocicletta, sono stati richiamati intorno alle 1.30 da una coppia di turisti che asseriva di essere stata avvicinata da un uomo che aveva cercato di sottrarre la borsa alla donna. Una segnalazione alla quale si sono aggiunte quelle di altri passanti. I due agenti dopo aver raccolto la descrizione del giovane, si sono messi immediatamente alla ricerca con l’ausilio di altri equipaggi. Una volta individuato, l’uomo (che era seguito da due complici) ha tentato la fuga ma la polizia, dopo alcuni minuti di inseguimento, lo ha raggiunto e bloccato ai giardini dell’ Alba. Il giovane, domiciliato in una comunità nelle Marche, ha anche opposto resistenza in modo violento e ne è nata una colluttazione. Finalmente bloccato dagli agenti, è stato denunciato a piede libero.