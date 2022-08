Il cellulare rubato rintracciato nello zaino di un giovane. Dove ce n'erano 22

🔊 Ascolta l'audio

Lunedì sera la Polizia di Stato di Rimini ha denunciato un giovane senegalese per ricettazione e lesioni personali.

Alle 21.45, un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato aggregato, mentre effettuava il consueto controllo del territorio, all’altezza di viale Principe di Piemonte è stato fermato da due ragazzi: hanno spiegato che stavano visualizzando sul loro tablet la posizione del telefono cellulare che gli era stato rubato il giorno precedente.

Gli agenti dopo aver raggiunto la zona indicata hanno trovato un solo individuo seduto su una sedia e con uno zaino sulle spalle. Dopo aver identificato il ragazzo, questi è precipitosamente fuggito lasciando incustodito lo zaino che aveva con sé. Nella corsa ha incrociava i due ragazzi che sono stati spintonati e scaraventati per terra.

Dopo averlo inseguito e raggiunto, gli agenti nel suo zaino hanno trovato 22 telefoni cellulari, una macchina fotografica ed un orologio marca Rolex, probabilmente tutti oggetto di furti. I due ragazzi hanno riconosciuto il telefono cellulare che era stato regolarmente denunciato come oggetto di furto il giorno precedente.

Il giovane è stato accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti in cui è emersa la sua presenza irregolare sul territorio nazionale.

E’ stato denunciato in stato di libertà.