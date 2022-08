F.C.S. San Bartolo-Gabicce Mare: Girometti ufficializzato allenatore

🔊 Ascolta l'audio

Sarà Massimo Girometti l’allenatore dell’F.C.S. San Bartolo-Gabicce Mare nella stagione 2022/2023.

Girometti, che ha alle spalle un’esperienza pluridecennale avendo disputato oltre trenta campionati di prima e seconda categoria della Regione Marche, ha accettato con grande entusiasmo l’invito del presidente Matteo Baldassarri. Nel mirino ora c’è il girone O del campionato di Seconda Categoria dell’Emilia-Romagna, che vedrà il San Bartolo scendere in campo con l’obiettivo di conquistare un posto tra le prime della classe. Senza dimenticare naturalmente l’appuntamento con la Coppa.

“Ringrazio il presidente Baldassarri per la fiducia che mi è stata accordata – dice Girometti -. Il San Bartolo era alla ricerca di un allenatore di lungo corso per portare qualità ed esperienza al progetto e alzare, se possibile, ancora di più l’asticella. Sono contento che la scelta sia ricaduta su di me e spero di poter contribuire alla buona riuscita della stagione facendo leva anche sulle competenze accumulate in tanti anni da mister sulle panchine di numerose squadre. Le prospettive sono senz’altro incoraggianti. C’è un gruppo di giovani motivati, a cui si affiancano altri quattro o cinque elementi di maggiore esperienza. Abbiamo le carte in regola per disputare un ottimo campionato, anche se dovremo vedercela con compagini ben attrezzate e molto agguerrite. Penso al Santarcangelo, al Corpolò, al San Clemente e a tante altre. Il 22 agosto comincerà ufficialmente la preparazione. Dovremo lavorare anche per trovare quel giusto equilibrio necessario a disputare, con la stessa intensità, le gare di campionato e quelle di Coppa: puntiamo ad essere protagonisti su entrambi i fronti”.

Al neo allenatore Girometti va l’in bocca al lupo del presidente Baldassarri. “Con Massimo c’è un rapporto di grande stima reciproca e ho pensato fin da subito che potesse essere la persona giusta per condurre la società verso traguardi più ambiziosi – dice -. Auguro buon lavoro al mister, a tutta la rosa e allo staff, convinto che si tratta dell’inizio di un progetto di lungo termine che ci porterà a crescere e a raccogliere tante soddisfazioni”.