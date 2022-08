Al Meeting è il giorno di Mario Draghi. Gli incontri su Icaro TV

🔊 Ascolta l'audio

Proseguono gli incontri della 43esima edizione del Meeting, in corso alla Fiera di Rimini. Oggi è il giorno del premier Draghi. Ecco quelli che saranno proposti oggi in diretta su Icaro TV (canale 18).

. Ore 12 INCONTRO CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Mario Draghi, Presidente del Consiglio dei Ministri. Introduce Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli ETS.

. Ore 15 ACCOGLIERE, ACCOMPAGNARE, EDUCARE. ESPERIENZE DI VITA DI FAMIGLIA

Giampaolo Pambianco, Letizia e Leonardo Speccher, testimoni di Famiglie per l’Accoglienza; Mariangela Tarì, Autrice de Il precipizio dell’Amore, Ed. Mondadori; Presidente dell’associazione di promozione sociale La Casa di Sofia. Introduce Davide De Santis, Presidente Associazione La Mongolfiera odv. In occasione dell’incontro intervento di saluto di Luca Sommacal, Presidente Associazione Famiglie per l’Accoglienza.

. Ore 17 CAMPAGNE VACCINALI – RIFLESSIONI SULLA PANDEMIA

Guido Bertolaso, Coordinatore della campagna vaccinale della Regione Lombardia; Giancarlo Cesana, Professore di Igiene Generale e applicata, Università di Milano Bicocca; Francesco Paolo Figliuolo, già Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19; Giovanni Rezza, Direttore Generale della prevenzione sanitaria al Ministero della Salute. Introduce Carlo Lucchina, Presidente Associazione Varese per l’Oncologia, Dipartimento Salute Fondazione per la Sussidiarietà.

Il programma completo su www.meetingrimini.org