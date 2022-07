San Marino Academy: Emanuele Iencinella nuovo allenatore della Primavera

🔊 Ascolta l'audio

Le novità fra i quadri tecnici del settore femminile riguardano anche la formazione Primavera. Sarà Emanuele Iencinella a guidare le giovani Titane nella stagione 2022-23.

Il tecnico marchigiano approda in biancoazzurro dalla Jesina, società per la quale ha rivestito il ruolo di allenatore della Prima Squadra dal 2010 fino alla scorsa stagione, con un intervallo di due anni trascorsi nelle giovanili maschili. Tecnico con licenza Uefa A, Iencinella vanta una carriera pluridecennale fra Serie C, Serie B, Serie A2 e Serie A, sempre alla guida della Jesina. Ma il suo mondo spazia anche oltre la panchina: per il settore giovanile maschile del Chievo Verona ha ricoperto il ruolo di osservatore, mentre in Cina ha periodicamente condotto corsi per aspiranti allenatori. Abituato a valorizzare le giovani, è stato tra i tecnici che hanno formato e lanciato giocatrici come Elisa Polli (lo scorso anno all’Inter), Michela Catena (Fiorentina), Valeria Monterubbiano (di proprietà del Sassuolo), Emma Guidi (Lazio), Maddalena Porcarelli (Brescia), Melissa Bellucci (di proprietà della Juventus) e due Azzurre del futsal come Sara Boutimah e Sofia Luciani, fresca di Scudetto con il Città di Falconara.

“È un grande orgoglio per me aver dato un contributo alla crescita di queste atlete, per le quali tuttavia non mi prendo eccessivi meriti, essendo convinto che avrebbero dimostrato il loro talento anche senza di me – afferma il neo tecnico biancoazzurro -. Io cerco sempre di lavorare con le giovani in modo che possano sviluppare le loro capacità alzando l’asticella personale. Oggi approdo in una squadra di valore. Lo ha dimostrato lo scorso anno disputando un grande campionato, compreso il play-off con la Juventus. Credo di non dover stravolgere nulla, ma anzi incrementare quanto ha saputo costruire chi mi ha preceduto. Insisterò su concetti come l’attenzione, il lavoro costante e lo spirito di sacrificio. Cercherò di insegnare a leggere attentamente le situazioni di gioco e a sviluppare le giuste soluzioni. Come dicevo, si tratta di tenere l’asticella sempre un po’ più in alto rispetto a quanto le ragazze siano abituate a saltare: solo così è possibile migliorare. Io e il mio eccellente staff dovremo essere bravi a creare sedute estremamente allenanti, in cui ogni ragazza sia spronata a dare il massimo. Avremo grande attenzione sulle categorie di età sottostanti: se una Under 15 dimostrerà di avere le qualità per fare delle esperienze con noi, saremo pronti a metterla alla prova. E lo stesso varrà per le ragazze della Primavera rispetto alla Prima Squadra. Il focus sarà sempre sulla crescita delle nostre atlete.”

Con Giulia Domenichetti, coach della Prima Squadra, Iencinella condivide non soltanto la provenienza geografica, ma anche un certo vissuto nel calcio a 5. Anzi, l’intera carriera di giocatore del neo tecnico della Primavera è stata vissuta sul parquet, fra Serie B, C1 e C2. Allievo di Roberto Osimani, con il quale ha condiviso pure una stagione da giocatore, Iencinella aggiunge al suo personale bagaglio anche il patentino di allenatore di futsal: “Il futsal rappresenta un ottimo modo per allenare capacità che risultano indispensabili nella pratica del calcio. Negli ultimi anni un po’ tutti gli allenatori, in Italia, hanno incrementato il cosiddetto small side game, ovvero esercitazioni a campo ridotto che consentono di sviluppare la recettività allo stimolo visivo, la tecnica di base, il dribbling, l’uno contro uno, ecc. Io aggiungo frequentemente principi di futsal nelle mie sedute, che in maniera complementare ad altre tecniche di allenamento mi consentono di ottenere risultati più ampi e completi. La seduta nel complesso risulta inoltre più interessante e accattivante anche per chi la sostiene in prima persona.”

Il legame fra la Jesina e la San Marino Academy è stretto e non nasce oggi. Diverse giocatrici formate da Iencinella sono passate in biancoazzurro: da Alessandra Piergallini ad Aurora De Sanctis, senza dimenticare Gloria Ciccioli. La scelta del tecnico marchigiano, le cui capacità erano ampiamente note anche sul Titano, si inserisce nel solco di questo rapporto che in futuro potrebbe risultare ancora più stretto. “Spero che la scelta di puntare su di me possa rafforzare il rapporto esistente fra queste due società – l’auspicio di Iencinella –. Conosco perfettamente il valore della Jesina, del suo lavoro sul settore giovanile e del valore di uomini e grandi professionisti come il DS Romano e il Presidente Coltorti. Anche attualmente la Jesina sta allevando talenti che un giorno potrebbero avere opportunità nelle categorie più alte del calcio femminile, magari proprio con la San Marino Academy.”

Oltre a dare un caloroso benvenuto al nuovo tecnico, la società tiene a ringraziare il suo predecessore, Matteo Urbinati, per il lavoro svolto al servizio della formazione Primavera nella stagione 2022-23, culminata con un risultato storico quale è stato il play-off con la Juventus, oltre all’accesso al campionato d’élite Primavera 1 per la stagione 2023-22. Emanuele Iencinella, che domani sosterrà un primo raduno esplorativo con alcune delle ragazze che comporranno il gruppo della Primavera 2022-23, sarà affiancato nel suo compito da Elisa Paganelli (vice allenatore), Maurizio Benedetti (preparatore atletico) e Deno Bonopera (preparatore dei portieri).

Ufficio Stampa San Marino Academy