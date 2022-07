Piccoli bagnini e cani salvataggio. Il mare in sicurezza divertendosi

🔊 Ascolta l'audio

Un fine settimana dedicato ai più piccoli e alla sicurezza in mare con le iniziative organizzate dalla Cooperativa Operatori di Spiaggia di Rimini. Prima l’appuntamento per creare babywatchers, “Papà ti salvo io”, organizzato come ogni anno in collaborazione con la Società Nazionale di Salvamento Genova – Sez. di Rimini e Ci.Vi.Vo, andato in scena al bagno 140.

I bambini, con gli istruttori e i Salvataggi, hanno potuto apprendere le dieci regole d’oro per una spiaggia sicura e per vivere il mare con responsabilità: dal rispetto per la flora e la fauna marina

all’attenzione alle indicazioni di boe e bandiere presenti sulla spiaggia, è stata presentata una breve rassegna di norme di sicurezza, a seguito della quale i partecipanti sono stati ufficialmente dichiarati “Piccoli Bagnini”. Emozionante e divertente il momento dedicato al gioco-dimostrazione dello spuntello: con una grande rete, i bambini sono stati guidati in acqua, dagli istruttori e hanno potuto “pescare” sulla riva del mare – i granchietti finiti nella rete sono stati immediatamente liberati e rimessi in acqua, proprio come da insegnamento appena appreso nella parte “teorica” dell’incontro.

Al bagno 54-55, di fronte al parco acquatico del BoaBay, sono iniziate oggi le dimostrazioni dei cani salvataggio: all’appuntamento delle 10.30 una grandissima folla si è fermata sulla riva per guardare e interagire con i cani di Sics Emilia-Romagna e Veneto. Gli ospiti della spiaggia, specialmente i più piccini, sono potuti salire sulle tavole galleggianti, riportate a riva, come da

addestramento, dai cani salvataggio. Le dimostrazioni si ripeteranno ogni mattina e ogni pomeriggio di domenica, allo stabilimento balneare Le Spiagge.