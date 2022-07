Disservizi nella raccolta rifiuti in alberghi di Rimini Nord. La segnalazione della Lega

🔊 Ascolta l'audio

“Alcuni albergatori hanno segnalato forti disservizi nella raccolta differenziata nella zona nord, particolarmente a Rivabella e chiedono giustamente più attenzione da parte del gestore, soprattutto ora che ci si avvia al cuore della stagione turistica.” La segnalazione arriva dal consigliere comunale della Lega, Andrea Pari. Nei giorni scorsi la stessa multiutility, rispondendo a ritardi e disservizi in altri luoghi della provincia, aveva spiegato che la raccolta era andata un po’ in affanno a causa di diversi lavoratori a casa per il covid.

“Gli esercenti avrebbero infatti denunciato ritardi nella raccolta indifferenziata e dell’umido nell’ordine rispettivamente di 3 e 5 giorni. Si comprende quindi come questi ritardi, in una economia come quella alberghiera, portino a sovraccaricare i bidoni e, grazie alla calura estiva, a produrre odori fortemente sgradevoli – continua Pari – Gli albergatori pagano profumatamente il servizio di raccolta attraverso la TARI e non meritano di essere ripagati con miasmi maleodoranti che rischiano di far fuggire i turisti e contribuiscono per certo negativamente alla percezione della qualità della vita nella nostra città da parte di quegli stessi malcapitati ospiti”.

“Auspico che Hera voglia al più presto riorganizzare il servizio di raccolta dei rifiuti in modo che tali eventi non abbiano a ripetersi e, anche per questi operatori turistici ed i loro ospiti, il soggiorno a Rimini possa essere di totale gradimento e ricordato con tratti esclusivamente positivi”.