Sabato e domenica il 21° Rally Bianco Azzurro

Siamo entrati nella settimana che porterà alla 21a edizione del Rally Bianco Azzurro, una gara molto importante per tutti gli appassionati di rally nel circondario e competizione prestigiosa per la Scuderia.

Subito alcune considerazioni importanti: tra le iscrizioni arrivate nelle scorse settimane, la Scuderia San Marino ha annunciato il carattere internazionale della gara con la partecipazione di un equipaggio tutto tedesco formato da Wolfgang Irlacher e Jennifer Lerch, alla quale si è aggiunta l’iscrizione del pilota lettone Nikolay Gryazin, che gareggia nel campionato WRC-2.

Nella conferenza stampa di presentazione della gara, il Presidente Roberto Selva ha commentato: “Avere piloti che vengono dall’estero è un motivo di vanto per noi. Possiamo contare di un parco piloti estremamente valido e vasto, ma siamo anche orgogliosi delle partecipazioni straniere perché significa che ci conosco anche oltre confine. Irlacher è stato il primo a iscriversi, poi è toccato a Gryazin che domenica scorsa ha vinto il Rally di Sardegna nel campionato WRC-2.”

Quest’anno il Rally Bianco Azzurro prevede lo shakedown previsto per sabato 11 giugno dalle ore 15.30 con la prova speciale “San Marino” dalla lunghezza di 2,50 km. Domenica la vera e propria gara, in cui i piloti si daranno battaglia in nove prove speciali. Il Multieventi Sport Domus sarà il centro della competizione, da lì infatti le 54 vetture partiranno e taglieranno il traguardo.

“Si correrà interamente su un tracciato sammarinese, replicheremo quasi nella sua totalità la prova dello scorso anno – afferma Selva circa lo svolgimento della corsa -. È confermata la ‘prova della casa’, una delle strade più belle e caratteristiche del territorio. Ci saranno altre prove, alcune più corte ma allo stesso tempo impegnative.”

La Scuderia San Marino è al lavoro già da tempo per portare il Bianco Azzurro anche nel circondario con accordi previsti per il futuro con i comuni di San Leo e Monte Grimano per future collaborazioni, a tal proposito Selva ha aggiunto: “Già da quest’anno ci atteniamo alle disposizioni ACI, dalla prossima stagione ci piacerebbe far iscrivere il Bianco Azzurro al campionato CRZ e l’idea era quella di espandere il rally anche ai comuni di Monte Grimano e San Leo, dove già siamo stati accolti a braccia aperte. Con l’avvento del referendum in Italia, abbiamo dovuto rivedere il percorso che inizialmente prevedeva anche delle tappe nel circondario, ma contiamo di farcela per la prossima edizione.”

Una delle novità, infatti, per il Rally Bianco Azzurro 2023 potrebbe essere proprio l’iscrizione al Campionato CRZ. L’organizzazione della manifestazione è stata seguita nel dettaglio dalla FAMS; Marco Cavalli, membro del Direttivo, ha giudicato “positivamente la gestione della Scuderia per questo rally, sono riusciti anche a far fronte ad alcuni problemi che sono emersi e penso che ci siano i presupposti per un grande evento.”

Ufficio stampa Scuderia San Marino

Matteo Pascucci