Giornata nei parchi riccionesi per il meteorologo Giuliacci

Il meteorologo Andrea Giuliacci oggi ha fatto tappa all’Aquafan di Riccione, con tanti fan che lo hanno riconosciuto e già all’ingresso hanno chiesto di fare con lui selfie ricordo e hanno chiesto le previsioni meteo per i prossimi giorni. Lui ha scherzato con tutti: “Mi avevano detto che se anche in tutta Italia è brutto tempo, all’Aquafan c’è sempre il sole: sono passato a controllare personalmente e confermo. A Riccione c’è sempre il sole tutto l’anno”. E ha aggiunto: “A Riccione si sta bene. E’ la prima volta che ci vengo in vacanza con la famiglia. E’ un posto davvero super organizzato, attento all’ambiente e l’accoglienza dei parchi Costa mi ha stupito. Sono stato con i miei figli in tanti parchi divertimento del mondo, ma qui a Oltremare e Aquafan l’organizzazione è impeccabile”.

Prima di scivolare in Aquafan, Giuliacci ha fatto tappa anche a Oltremare Family Experience Park per ammirare delfini, wallaby, rapaci e l’area di Salva una specie dedicata al tema del rispetto dei mari e dei fiumi del mondo: “Da appassionato di scienza e ambiente noto che a Oltremare c’è una particolare attenzione a coinvolgere tutto il pubblico (dai bambini agli adulti) insegnando cose interessanti su animali e sul Pianeta ma divertendoli. Molto interessante”.