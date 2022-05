Verso il voto a Riccione: il passo indietro di Attilio Cenni

🔊 Ascolta l'audio

Era stato il primo ad annunciare la sua discesa in campo e ora, a poco più di un mese dal voto, ha deciso invece di fare un passo indietro. L’imprenditore Attilio Cenni, fino a ieri uno dei candidati a sindaco per le prossime amministrative a Riccione, ha ufficializzato la sua scelta con una nota. “Io non ci sto – scrive – la politica non è uno spot“.

“Peccato – si legge nella nota –, pensavo che la politica dei faccioni sui manifesti fosse tramontata, invece non solo sui manifesti, i faccioni li vediamo anche sui camion-vela, quelli che normalmente vengono usati per pubblicizzare i prodotti in sconto dei supermercati. La politica, per me, è qualcosa di serio e nobile, non ha a che vedere con la pubblicità, altrimenti chi spende di più o chi ha l’agenzia di comunicazione più costosa ha maggiori possibilità di essere eletto, indipendentemente dalle proprie qualità. Per le elezioni amministrative dovrebbe aver valore il confronto, il vissuto del candidato; proprio perché si chiamano amministrative, bisognerebbe verificare se il candidato ha amministrato bene aziende o uffici. Bisognerebbe considerare, inoltre, se il candidato è conosciuto e benvoluto dalla sua città. Ma le cose non vanno così, purtroppo“. “Ringrazio – prosegue Cenni – gli amici che mi hanno accompagnato in questa breve avventura: tutti quei cittadini ormai riccionesi, ma nati in nazioni lontane e lontanissime, che sembrano invisibili, ma tanto danno alla nostra economia, come abbiamo detto, infatti Riccione conta più di trenta etnie. Poi vorrei ringraziare i residenti riccionesi, ma nati in altre regioni che, arrivati qui quasi bimbi, sono poi diventati pizzaioli, camerieri, barman, facchini. Ora molti di loro sono importanti imprenditori che, insieme a noi, hanno contribuito al benessere di questa città. Poi quei ragazzi della notte, e del mondo LGTBQI: bravi, capaci, innovativi, è grazie anche a loro se Riccione è così conosciuta. In effetti la spiaggia, le brandine, gli hotel, i negozi alla moda sono in ogni dove, ma la notte riccionese invece è qualcosa di unico!”

“Che dire dei candidati? – conclude Cenni – Sono tutti amici e a tutti voglio bene, ma per la Daniela Angelini provo un affetto particolare. Nell’ultima tornata elettorale l’avevo proposta come candidata perché è una persona capace, pacata, ma determinata e con la schiena dritta. Daniela in bocca al lupo“.