S. Ermete: tra una settimana scatta il 19° Memorial Flavio Protti

L’ATTESA. Sette giorni per il via alla 19a edizione del Memorial Protti, manifestazione consolidata nel tempo e appuntamento fisso della primavera riminese. In scena in questa edizione non solo nei campi del territorio nostrano ma anche della provincia di Forlì-Cesena tra i quali Gatteo a Mare, Savignano e VillaMarina. Tra le new entry anche il campo di Secchiano: per la prima volta il torneo si estenderà fino ai 35 km dell’entroterra riminese. L’olimpo degli stadi in questione è rappresentato dal Romeo Neri di Rimini, a questo si aggiunge il “Valentino” Mazzola di Santarcangelo di Romagna, teatro delle finalissime e delle premiazioni finali. Un grosso riconoscimento e un fiore all’occhiello per la società del S. Ermete che sul piano del dispendio delle energie non si è risparmiato, tanto da essere invitato da club prestigiosi come l’Ac Milan per i ringraziamenti personali e per una vera visita guidata al centro sportivo di Vismara. Oltre ai rossoneri presenti anche le altre due grandi d’Italia (Inter e Juventus) affiancate da Roma, Fiorentina, Atalanta, Empoli e Bologna. Nomi altisonanti tanto per non farsi mancare nulla. Trentadue quadre che si daranno battaglia rappresentando otto paesi europei, con sfide in programma dalle 9 alle 11 del mattino e dalle 17 alle 19 del pomeriggio. Tre giorni di grande calcio all’insegna del divertimento.

L’ORGANIZZAZIONE. Il torneo in programma dal 20 al 22 maggio è riservato agli Under 13 di società professionistiche appartenenti all’annata 2009 e agli Under 14 delle società dilettantistiche classe 2008. Tutti gli aggiornamenti inerenti al torneo con relativi risultati e classifiche saranno riportati nel sito di riferimento (memorialprotti.com) e sui social ufficiali Facebook (pagine Memorial Protti e Asd S. Ermete). Inoltre ogni gara del tabellone visibile all’interno del sito sarà affiancata dal nome della località. Di seguito cliccando sopra verranno trasmesse le indicazioni stradali per il raggiungimento dell’impianto sportivo.

CENNI STORICI. L’evento, oltre alla valorizzazione del territorio e del patrimonio naturalistico, culturale e ambientale, si pone ogni anno l’obiettivo di sostenere lo sport come mezzo di integrazione sociale tra diverse culture e popoli, cercando di incrementare l’attività sportiva tra i più giovani. Il torneo è organizzato dall’Asd S.Ermete 1970, storica società del Comune di Santarcangelo di Romagna e intitolato alla memoria di Flavio Protti, fondatore della società stessa e padre di Igor, ex calciatore di Rimini, Bari, Lazio e Livorno. Tra i giocatori che vi hanno preso parte, in piena attività, troviamo il terzino del Milan Davide Calabria, gli attaccanti Cutrone (Empoli), Bonazzoli (Salernitana), Zaccagni (Lazio), Chiesa e Kean (Juventus) e il centrocampista Locatelli (Juventus).