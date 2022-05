Gara1 RivieraBanca Basket Rimini-Raggisolaris Faenza: diretta testuale

🔊 Ascolta l'audio

Scatta al Flaminio la serie di semifinale play off tra RivieraBanca Basket Rimini e Raggisolaris Faenza. I biancorossi (terzi in regular season) nei quarti di finale hanno superato 3-0 Taranto, i neroverdi (settimi) hanno avuto la meglio 3-1 su Ruvo di Puglia e hanno vinto 12 delle ultime 13 gare giocate. Le due squadre si ritroveranno faccia a faccia martedì sera (ore 20:30), ancora al Flaminio, per gara2.

Rimini parte con Tassinari, Saccaggi, Bedetti, Arrigoni e Rinaldi.

Si parte subito forte: tripla di tabella di Poggi. Replica Saccaggi: 3-3. Poggi in lunetta sbaglia il primo e infila il secondo: 3-4. Non si segna per un paio di minuti. Due punti in contropiede di Siberna. Ancora Siberna da due: 3-8. Interrompe il digiuno biancorosso Arrigoni: 5-8. Tre liberi per Saccaggi (3/3): 8-8 a -4’52”. Ancora Saccaggi dall’arco: 11-8. Il numero 41 in canotta bianca è scatenato: altra tripla: 14-8 (già 12 punti per lui). Vico da due: 14-10. Arrigoni di forza: 16-10 a -2’15”. Reale segna da tre subendo fallo da Masciadri, ma non capitalizza il libero aggiuntivo: 16-13. Arrigoni a segno (18-13). Scarponi sbaglia il tiro, cattura il rimbalzo, converte e subisce fallo, completando poi l’azione da tre punti: 21-13. L’ultimo canestro del primo parziale è di Siberna: 21-15 al 10′.

Il primo canestro del secondo periodo è di Rinaldi da sotto: 23-15. Grande entrata di Scarponi (25-15). Aromando dalla media: 25-17. Assist di Rivali per Arrigoni e +10 Rimini: 27-17. Aromando ancora dalla media: 27-19. Arrigoni ruba palla e vola in contropiede: 29-19. Molinaro a segno: 29-21. Saccaggi per Masciadri, dopo un rimbalzo in attacco di Rivali: 31-21. Saccaggi è di un altro pianeta: tripla dall’angolo e l’RBR vola sul +13: 34-21. Time out Faenza. Alla ripresa tripla di Masciadri (37-21), che poi sbaglia in contropiede, ma si rifà catturando un rimbalzo difensivo. Assist superlativo di Tassinari per Rinaldi: 39-21. Molinaro dalla media: 39-23. Time out Rimini. Rinaldi fa 0/2 dalla lunetta. Primi due punti per Petrucci: 39-25. Mladenov ai liberi fa 1/2: 40-25 a -1’22”. Imitato pochi secondi dopo da Petrucci: 40-26. Rinaldi in lunetta fa 2/2: 42-26 a -4″. Ballabio perde palla. All’intervallo lungo Rimini è avanti di 16: 42-26.

I primi due punti del terzo parziale sono di Rivali: 44-26. Bedetti a segno per il +20 RBR: 46-26. Ancora Bedetti a segno, su assist di Rivali: 48-26 a -7’53”. Time out Faenza. Canestro di Molinaro: 48-28. Invenzione di Rinaldi per Rivali: 50-28. Aromando dalla media: 50-31. Aromando fa 2/3 ai liberi dopo il fallo ingenuo di Masciadri (50-33). Canestro di Tassinari: 52-33. Masciadri finta il tiro e serve Arrigoni, a segno: 54-33. Aromando cattura il rimbalzo offensivo e converte: 54-35. Tassinari ai liberi fa 2/2: 56-35 a -1’00”. Aromando in lunetta fa 2/2: 56-37 a -37. Tripla dall’angolo di Scarponi: 59-37 al 30′.

Fallo in attacco di Molinaro, che si fa fischiare anche tecnico: 4° e 5° fallo e deve lasciare il campo. Scarponi imbuca il libero: 60-37. Fallo antisportivo a Tassinari, che ferma Reale lanciato in contropiede. Reale segna il libero. Rimessa per la Raggisolaris, che perde palla. Cinque punti di fila di Tassinari: 65-39. Aromando a segno: 65-41. Fabiani con grinta recupera palla sotto il canestro avversario, va a segno e subisce fallo, aggiuntivo imbucato dopo il time out: 68-41. Aromando fa 2/2 ai liberi (68-43). Fabiani fa altrettanto: 70-43. Ancora Fabiani in lunetta: questa volta fa 1/2, 71-43 a -5’13”. Siberna da due, poi da tre: 71-48. Tripla frontale di Aromando, che sale a 18 punti, parziale di 8-0 per gli ospiti: 71-51. Reale dall’arco: 71-54.

Gara1 sarà trasmessa in differita su Icaro TV (canale 18) domenica alle 21:00.