Domenica si corre la 4a Guarda Rimini - 23° Golden Fest

Domenica 15 maggio si corre la 4a Guarda Rimini – 23° Golden Fest, organizzata dal Golden Club Rimini, patrocinata da Comune Di Rimini, AIDO, UNICEF e UISP RIMINI, valevole per il Campionato Corri in Romagna e inserita nella 2a Giornata Nazionale Sport contro il Bullismo, patrocinata dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico, da Sport e Salute e da 34 Federazioni Nazionali.

L’intento della “Giornata” è quello di unire e compattare tutto il mondo dello Sport nella lotta contro ogni forma di bullismo e cyberbullismo fra giovani. Lo scorso anno grandi campioni come Roberto Mancini, Massimiliano Rosolino, Nicolò Zaniolo e Alessio Sakara hanno partecipato alla Giornata pubblicando dei mini video a sostegno dello slogan “Sport batte Bullismo 1000 a 0”.

I runners ancora una volta dimostrano il loro grande cuore correndo non solo per se stessi ma anche per gli altri.

Elenco Pre Iscritti 4^ Guarda Rimini on line: https://tinyurl.com/37vjw9ms

Fra i favoriti della vigilia Ismail El Haissoufi ed Ana Nanu (vincitori dell’ultima edizione, disputata nel 2019).

Ci si potrà iscrivere anche domenica mattina, dalle 7.30 alle 8.30. Lo start è previsto per le ore 9.00.