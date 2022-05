Al via la World Cup Trampoline 2022. Tante scuole superiori riminesi coinvolte

🔊 Ascolta l'audio

È partita la gigante macchina organizzativa della 3a Aere Cup e della 4a Aere World Cup di Trampolino individuale e sincronizzato, Double Mini Trampoline e Tumbling.

Mercoledì sono iniziate le gare giovanili mentre da domani, venerdì 27 maggio, saranno protagonisti gli atleti senior, tra cui la medaglia di bronzo del trampolino alle Olimpiadi di Tokyo Dylan Schmidt (Nuova Zelanda), la tre volte campionessa del mondo del Double Mini Trampoline Lina Sjöberg (Svezia) e i massimi rappresentanti del Tumbling al mondiale di Baku 2021 Shelby Nobuhara (USA), Kaden Brown (USA) e Mikhail Malkin (Azerbaijan).

Più di 1.200 atleti, allenatori e giudici provenienti da 35 nazioni diverse si batteranno per vincere la competizione.

Il Comitato organizzatore locale ha deciso di coinvolgere diverse scuole riminesi nella gestione dell’evento e nella creazione di un’esposizione artistica lunga 40 metri che sarà visibile durante tutto il periodo delle competizioni. L’obiettivo è quello di coinvolgere giovani studenti delle scuole superiori in una manifestazione di calibro internazionale e far conoscere loro una disciplina estremamente spettacolare.

I ragazzi del Liceo scientifico “A. Serpieri” di Rimini hanno avuto la possibilità di fare esperienze pratiche del Trampolino nella palestra della società Polisportiva Celle di Rimini al fine di avvicinarsi concretamente a questo sport e alle sue dinamiche. Hanno successivamente effettuato delle ricerche su tutti i paesi partecipanti alle gare, con particolare approfondimento sulla storia del Trampolino e degli atleti di maggiore spicco. I lavori sono stati poi tradotti in lingua inglese da due studenti del Centro scolastico “La Traccia” di Bergamo e dell‘I.T.T. “M. Polo” di Rimini. La gestione grafica ed espositiva è stata seguita dalle classi con indirizzo grafica del Liceo “Einaudi-Molari” di Rimini.

“Crediamo fortemente nella grande valenza formativa ed educativa di un’esperienza come questa, ulteriore conferma di valide collaborazioni possibili tra scuola, territorio ed istituzioni, soprattutto in ambito sportivo”, queste le parole di Francesco Tafuro (Dirigente Scolastico del Liceo Serpieri) e di Maura Moroni (Docente di Scienze Motorie e Sportive e referente per il progetto Trampoline22 del Liceo Serpieri).

“Siamo una scuola che offre un percorso di studio incentrato nel Design della Comunicazione Visiva, pertanto questo progetto si è dimostrato perfetto per noi. Infatti, abbiamo cercato di offrire ai nostri studenti un’esperienza PCTO il più fedele possibile a quello che è il mondo del lavoro” spiega la professoressa Gravina dell’Istituto Einaudi-Molari.

“Una modalità di lavoro molto interessante e nuova per gli studenti, il che ha concesso loro di espandere i loro orizzonti e scoprire che esiste molto di più al di fuori di un certo contesto, proprio come questa disciplina. Un’occasione per conoscere, ma anche approfondire le esperienze vissute” aggiunge la docente Gloria Pulici.

“Gli studenti hanno appreso molto da questo mondo e sono riusciti a coordinarsi senza troppe difficoltà, nonostante fossero davvero numerosi. Ognuno di loro è stato incaricato di approfondire le origini di questa disciplina che è il Trampolino e degli atleti che vi hanno partecipato, dimostrandosi molto interessati e hanno concluso le loro ricerche con dei risultati degni di nota” ci riporta il professor Di Geronimo riguardo al lavoro svolto dagli alunni.

Questi studenti saranno inoltre presenti alla Fiera di Rimini per guardare la gara e viverla attivamente, comprendendo meglio come si organizza un evento di questa portata. Allo tempo stesso avranno l’ occasione per conoscere atleti provenienti da tutto il mondo.

Durante i giorni di gara non mancheranno anche gli studenti dell’ITTS “Belluzzi-Da Vinci” di Rimini, i quali faranno riprese degli atleti nei vari momenti di allenamento e competizione, creeranno video highlights della giornata che verranno proiettati sul maxischermo dell’arena e aiuteranno lo staff nella gestione dei social media della competizione e delle interviste agli atleti. Eccone un esempio.

“Il progetto, che ha coinvolto diverse scuole di Rimini, trova grande efficacia nella sua semplicità e cioè nel riuscire a mettere in contatto le varie componenti della nostra società: enti, scuole, aziende, federazioni sportive, etc. Agli studenti, supportati dai docenti accompagnatori, viene data la possibilità di esprimersi e confrontarsi con il mondo che li aspetta adesso e nel futuro. I ragazzi dell’ITTS “Belluzzi – Da Vinci” si cimentano come membri dello staff, social media manager, registi, videomaker, etc. Grazie quindi a chi ha organizzato questa bellissima manifestazione pensando anche alla scuola. E speriamo di ripetere l’esperienza in futuro!” racconta il professore Marco Sanchini dell’Istituto.

La presenza come volontari di tutti questi giovani ragazzi sarà di grande supporto per lo staff organizzatore per il regolare svolgimento delle manifestazioni e un importante momento di apprendimento per i ragazzi.

Per poter assistere alle competizioni sarà possibile acquistare i biglietti tramite il sito Vivaticket (https://www.vivaticket.com/it/tour/campionati-trampolino-2022/3028) oppure direttamente presso la biglietteria della Fiera di Rimini.