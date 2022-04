Una Titan Services già salva gioca a Potenza Picena. La Beach & Park batte Coriano

🔊 Ascolta l'audio

Serie B masch. La sconfitta del Volley Potentino nel recupero di Loreto ha regalato una salvezza anticipata alla Titan Services che può affrontare la trasferta in casa dei maceratesi, sabato 23 aprile, a cuor leggero.

“È una partita che per noi non conta più e che per loro è importante per tentare di avvicinare la Sabini – dice Stefano Mascetti, coach dei titani. – Giocheremo comunque al nostro massimo per onorare il campionato. Siamo davvero soddisfatti per come sono andate le cose in questa stagione: tutti i nostri sforzi sono stati premiati. Abbiamo costruito la salvezza e il diritto a disputare il quarto campionato di file in serie B con una squadra giovane e “fatta in casa”. Abbiamo ottenuto punti contro tutti, anche quando eravamo con mezza squadra fuori per covid o per infortuni. Il sabato abbiamo esaltato il lavoro fatto in palestra durante la settimana. Tornando alla partita, noi giocheremo nel nostro solito modo, cercando di condurre il match. Non avremo Bacciocchi che si è infortunato a un ginocchio e quindi è probabile che nel ruolo giochi tutta la partita Benvenuti”.

Arbitra il signor Michele Albergamo.

Classifica serie B maschile: Paoloni Macerata 49, Bontempi Casa Collemarino 49, Montesi Pesaro 41, Volley 79 Civitanova Marche 39, Novavolley Loreto 36, La Nef Osimo 35, Ventil System San Giovanni in Marignano 28, Titan Services San Marino 28, Sabini Falconara Marittima 24, Volley Potentino Macerata 18, Iseini Alba Adriatica 7, Romagna Banca Bellaria 6.

Legenda: Ai play-off promozione. Retrocesse in serie C.

Prossima partita. Volley Potentino Macerata-Titan Services (sabato 23 aprile alle 18 a Potenza Picena, recupero giornata 14).

Ultimo recupero. Titan Services-Ventil System San Giovanni (sabato 30 aprile alle 18 a Serravalle, recupero giornata 15).

Serie D femm. Junior Coriano-Beach & Park San Marino 2 a 3 (25/9 21/25 25/17 24/26 7/15)

Importante vittoria al tie-break per la Beach & Park San Marino che, battendo Coriano, vede un po’ più vicina la salvezza.

“Abbiamo vinto contro una squadra che ha giocato senza risparmiarsi. – Sottolinea Wilson Renzi, coach delle titane. – Contrariamente alle ultime nostre prestazioni siamo partite malissimo nel primo set, quando siamo state troppo “molli”. Nel secondo parziale abbiamo cominciato a macinare un po’ di gioco con un buon apporto da Linda Ricciotti da posto 4, diverse battute azzeccate e tre muri di Federica Tura, importantissimi. Molto bene anche in ricezione. Nel terzo set siamo di nuovo scese di livello e l’abbiamo giocato senza grinta, come il primo. Nel quarto siamo di nuovo tornate competitive e ce lo siamo giocato fino alla fine. Abbiamo vinto ai vantaggi con un bel diagonale stretto da posto 4 di Veronica Renzi. Il tie-break non ha avuto molta storia: ci siamo limitate a battere bene e a non sbagliare. Devo dire che le ragazze sono state brave e sono molto contento della prestazione complessiva. Speravamo di muovere la classifica e speriamo che questa vittoria sia determinante. Sabato prossimo con le Portuali Ravenna sarà durissima, sono una squadra di vertice che gioca veloce e in spinta ma proveremo a raccogliere qualcosa”.

Tabellino Beach & Park: Filippi 1, Esposito 6, Ricciotti 14, Tura 19, Renzi 19, Menicucci, Casadei 3, Bernardi 2, Pasolini (L). N.E.: Valentini. All. Wilson Renzi.

Classifica: Forlimpopoli 49, Portuali Ravenna 44, Athena Rimini 43, Teodora Ravenna 38, Junior Coriano 34, Volley Team San Giuliano 27, Beach & Park San Marino 15, Libertas Forlì 14, Santarcangelo 12, Volley Riccione City Volley 11, Villa Verucchio 7.

Legenda. Promossa, ai play-off, retrocessa.

Ultimo recupero. Beach & Park-Portuali Ravenna (sabato 23 aprile ore 18.30 a Serravalle, recupero giornata 14).

