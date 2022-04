Titan Services, sconfitta indolore con il Volley Potentino. La Beach & Park è salva

🔊 Ascolta l'audio

Serie B masch. Volley Potentino Macerata-Titan Services 3 a 1 (25/19 21/25 25/13 25/15)

Arbitri: Michele Albergamo (1°) Emanuela Fabri (2°).

La sconfitta del Volley Potentino nel recupero di Loreto della scorsa settimana aveva regalato una salvezza anticipata alla Titan Services che ha potuto affrontare la trasferta in casa dei marchigiani di sabato 23 aprile senza pensieri.

“E meno male che la salvezza l’avevamo conquistata in anticipo perché ci siamo dovuti presentare sul parquet con una formazione rimaneggiata – ha detto coach Stefano Mascetti nel dopo partita. – Oltre al libero titolare Bacciocchi, abbiamo dovuto rinunciare a Samuel Frascio, la più potente delle nostre bande, che si è fatto male alla schiena nell’amichevole giocata mercoledì scorso contro la nazionale ucraina dei non udenti. Anche Kiva non era al cento percento. A quel punto ho preferito mettere in campo i più giovani ai quali non posso di certo rimproverare l’impegno. Però poi la partita è stata a senso unico, escludendo il secondo set. Penso che anche le motivazioni abbiano fatto la differenza. Noi eravamo un po’ scarichi”.

Tabellino Volley Potentino: Miscio 1, Angeli 14, Gaspari 11, Viciedo 13, Saudelli 8, Bizzarri 16, Giorgini (L1), Di Bonaventura 2, Attolico, Tramanzini 2. N E.: Emili, Massera (L2), Negro, Mariotti. Ace 4. Errori battuta 5. Muti punto 13. All. Michele Massera.

Tabellino Titan Services: Rondelli 2, Kiva 8, Carigi 4, Zonzini 11, Ricci 11, Bernardi 10, Benvenuti (L1), Borghesi, Pancotti 5, Cicconi. N E.: Bacciocchi (L2), Frascio. Ace 2. Errori battuta 17. Muti punto 9. All. Stefano Mascetti.

Classifica serie B maschile: Bontempi Casa Collemarino 52, Paoloni Macerata 49, Montesi Pesaro 44, Volley 79 Civitanova Marche 39, Novavolley Loreto 39, La Nef Osimo 38, Ventil System San Giovanni in Marignano 31, Titan Services San Marino 28, Sabini Falconara Marittima 24, Volley Potentino Macerata 21, Iseini Alba Adriatica 7, Romagna Banca Bellaria 6.

Legenda: Ai play-off promozione. Retrocesse in serie C.

Ultima partita di campionato. Titan Services – Ventil System San Giovanni (sabato 30 aprile alle 18 a Serravalle, recupero giornata 15).

Serie D femm. Beach & Park-Portuali Ravenna 0 a 3 (15/25 16/25 18/25)

Sabato 23 la Beach & Park ha giocato la sua ultima partita di campionato contro una Portuali Ravenna proiettata verso i play-off e ne è uscita nettamente sconfitta.

“Le nostre avversarie non ci hanno regalato niente, come è giusto: hanno giocato con la squadra titolare i primi due set e hanno inserito qualche giocatrice dalla panchina solo nel terzo – ha spiegato coach Wilson Renzi nel dopo partita. – Non sono scontento del campionato fatto dalle mie ragazze visto che due mesi fa eravamo virtualmente retrocesse e invece ci siamo salvate ma devo dire che in questa partita siamo state molto sottotono. Abbiamo sbagliato tantissimo in tutti i fondamentali. Nei primi due set ho provato diversi cambi per dare una scossa ma non c’è stato niente da fare. Nel terzo, Ravenna ha schierato qualche riserva e abbiamo giocato un po’ meglio, andando anche sopra nel punteggio ma sul 18/16 per noi abbiamo preso un parziale di 0/9 che ha chiuso il match”.

La Beach & Park, battendo Coriano mercoledì scorso, aveva praticamente conquistato il diritto di giocare ancora in serie D l’anno prossimo. La sconfitta di sabato 23 del Villa Verucchio con il Forlì ha reso ufficiale la salvezza nonostante alla squadra del riminese manchino ancora due partite. Neanche il Riccione, al quale manca un solo match per chiudere la stagione, può più raggiungere le titane in classifica.

Tabellino Beach & Park: Ricciotti 3, Filippi 2, Renzi 4, Tura 17, Valentini 1, Esposito 1, Menicucci 1, Casadei 2, Bernardi 1, Pasolini (L). All. Wilson Renzi.

Classifica: Forlimpopoli 52, Portuali Ravenna 47, Athena Rimini 43, Teodora Ravenna 38, Junior Coriano 34, Volley Team San Giuliano 30, Libertas Forlì 17, Beach & Park San Marino 15, Santarcangelo 15, Riccione City Volley 11, Villa Verucchio 7.

Legenda. Promossa, ai play-off, retrocesse.

Ufficio stampa Federvolley San Marino