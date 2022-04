Savignanese-Sanpaimola 1-2. I gialloblu chiudono al 4° posto

🔊 Ascolta l'audio

SAVIGNANESE-SANPAIMOLA 1-2

IL TABELLINO

SAVIGNANESE: Rossi, Battistini (48′ Benincasa), Mazzarini (87′ Marchetti), Nicolini (77′ Sbrighi), Lambertini, Turci, Tola, Guidi (23′ Varrella), Pacchioni, Mancini (48′ Zoffoli), Osayande. A disp.: Fusconi, Varrella, Andreoli, Marchetti, Zoffoli, Sbrighi, Zammarchi, Tourè, Benincasa. All. Montanari.

SANPAIMOLA: Santopolo (82′ Baldani), Cerasuolo (67′ Carbone), Alessandrini M (73′ Diaby), Mengolini, Landini, Fiengo, Cornacchione (60′ Ragazzini), Prati, Bonavita, Pagani, Alessandrini S. A disp: Baldani, Gardini, Simeoni, Mazzacan, Suzzi, Diaby, Ragazzini, Carbone, Regoli.

Reti: 28′ (rig.) Pacchioni, 31′ Bonavita, 95′ Alessandrini.

Ammoniti: Mancini, Cornacchione, Zoffoli, Bonavita, Sbrighi.

CRONACA E COMMENTO

Termina il campionato della Savignanese, che cede in extremis al Sanpaimola (1-2) al “Capanni” nell’ultimo turno di una buona stagione, chiusa al quarto posto in classifica.

Dopo un avvio di gara un po’ blando la truppa di Montanari alza il livello e trova un rigore importante al minuto 27. Tola viene atterrato in area e un minuto più tardi Pacchioni realizza dagli undici metri. La compagine avversaria non ci sta e poco dopo impatta con il tiro di Bonavita che trafigge Rossi (è il 31′). Finale di tempo equilibrato, ma senza emozioni particolari.

A inizio ripresa Osayande calcia alto due volte, poi gli ospiti con Alessandrini sfiorano il goal. Girandola di cambi da ambo le parti, ultime chance gialloblù con Osayande e Mazzarini, condite da un po’ di stanchezza. Sembra finita, tuttavia Pacchioni subisce un fallo in area e le parti risultato invertite perché questa volta sul dischetto va Tola, che però calcia alto sopra la traversa (ottavo penalty sbagliato in tutto il campionato). Nel finale (95′) l’imponderabile che chiude l’annata 2021/2022: il gol dell’1-2 siglato in contropiede da Alessandrini.