San Marino Academy, l'A2 di futsal si gioca la permanenza in categoria

SETTORE MASCHILE

Attività nazionale

In dirittura d’arrivo la stagione sportiva dei settori giovanili della San Marino Academy, con le sole Under 15 ed Under 17 in campo per quel che concerne l’attività nazionale maschile. Il calendario parallelo di Giovanissimi ed Allievi porterà le formazioni di Magnani e Bonesso rispettivamente sui sintetici marchigiani del “Sorrentino” (domenica, ore 11:00) e dello Stadio Dorico (domenica, ore 15:00). A fare gli onori di casa, i pari età dell’Ancona-Matelica.

Attività regionale e provinciale

Quattro incontri ufficiali nel panorama regionale e provinciale dell’Academy maschile. All’Enrico Nanni di Bellaria, la Juniores Regionale di Venerucci sfiderà i romagnoli del Bellaria-Igea Marina a partire dalle ore 15:00 di domani. Mezz’ora più tardi toccherà ai Giovanissimi Provinciali B di Baschetti, unici a giocare tra le mura amiche: l’appuntamento col Garden Rimini è a Domagnano, con calcio di inizio alle 15:30. Fissato invece nel tardo pomeriggio di domani l’incontro tra Academy Cattolica e San Marino Academy, valevole per il campionato Giovanissimi Provinciali. La sfida prenderà il via nel complesso sportivo del Calbi alle 18:00. Domenica, invece, toccherà agli Esordienti Provinciali A. Trasferta nel riccionese per i ragazzi di Astolfi, di scena allo Spartaco Selva a partire dalle ore 11:00. Avversario di giornata, l’ASAR Riccione.

SETTORE FEMMNILE

Con la certezza matematica di qualificazione ai play-off nazionali, la Primavera Femminile punta a scavalcare la Fiorentina al terzo posto per godere di un abbinamento migliore nella fase di post-season – riservata alle prime quattro formazioni dei Gruppi 1 e 2. Al momento, le Titane sarebbero chiamate ad incrociare i tacchetti con la Juventus della grande ex Chiara Beccari. Le Bianconere, pochi giorni fa, hanno superato 8-1 il Milan, secondo in classifica, proprio con la tripletta del prodotto del settore giovanile della San Marino Academy. Non sarà semplice, per le ragazze di Urbinati, operare il sorpasso in classifica ai danni delle gigliate: attualmente appaiate a quota 48 punti, le Viola avranno a disposizione una partita in più rispetto all’Academy da qui alla fine della stagione regolare. Scontri diretti e differenza reti totali sorridono alle Titane, prossime all’incontro con la Pink Bari. La sfida, anticipata a domani (ore 14:30), si disputerà sul sintetico di Montecchio.

Inizia a prendere corpo la post-season di Under 15 ed Under 17. Tangibile, quella riservata alle Allieve di Katia Cerea: in campo domani a Montecchio con la SPAL (ore 17:30), debutteranno nel Girone Platinum A contro le ferraresi. Per quel che riguarda le Giovanissime, reduci dal successo nello spareggio col Parma che ha garantito loro l’accesso alla Fase Interregionale, è in corso la riunione che definirà nei dettagli le fasi di post-season. Le ragazze di Piva sono state inserite nel Girone 3, che si potrebbe definire “Adriatico”, insieme a Brixen, Hellas Verona, Padova, Treviso, Vicenza, Delfini Biancazzurri (Pescara) e Jesina. Le sfide saranno organizzate dal Comitato del Veneto e promuoveranno le migliori due squadre. Così anche per gli altri tre gironi, operati dai Comitati di Piemonte e Valle d’Aosta, Lombardia e Campania. Il debutto è fissato per il 1° maggio e impegnerà le Titane per le sette domeniche successive, nella speranza di prolungare l’esperienza a livello nazionale a cavallo dell’estate.

SETTORE FUTSAL

Incontri di capitale importanza, alle porte, per la San Marino Academy di A2 Femminile. Le ragazze di Pini, infatti, riceveranno domani al Don Pippo (Rimini, ore 16:00) il CUS Cagliari. Tanto le sarde, quanto la San Marino Academy, sono posizionate appena sopra alla zona play-out. In tal senso, un pareggio gioverebbe alle cagliaritane in virtù dei due punti di vantaggio sulle Titane a tre giornate dal termine. Di contro, un’eventuale successo per Dulbecco e compagne, significherebbe mettere un’altra formazione tra sé e il terzultimo posto occupato dalla Top Five – prossima alla trasferta in casa dell’Arzachena. L’altra squadra attualmente coinvolta dai play-out è il Bagnolo, chiamato alla difficile trasferta in casa del VIP Tombolo – supercapolista e già vincitrice del campionato con tante giornate d’anticipo.

Ufficio Stampa San Marino Academy