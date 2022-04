Per la Titan Services è ora del derby col Bellaria. La Beach & Park sconfitta a Forlì

🔊 Ascolta l'audio

Serie B maschile. La Titan Services si appresta a chiudere questo suo terzo campionato consecutivo in serie B con due derby (Bellaria e San Giovanni in Marignano), inframmezzati dalla difficile trasferta col Volley Potentino a Macerata che proprio contro i sammarinesi potrebbe giocarsi le ultime possibilità di salvezza. Si inizia sabato prossimo a Serravalle con Bellaria. I padroni di casa sono favoriti rispetto a una squadra ospite già retrocessa. Arbitrano le signore Chiara Mochi (1° arbitro) e Moira Mercuri (2°).

“È una partita importante perché i bellariesi ci terranno a fare bella figura e giocheranno liberi di testa. – Sottolinea coach Stefano Mascetti. – Non a caso hanno strappato un set alla Bontempi capoclassifica. E’ una squadra molto fisica e lasciarli giocare può essere molto pericoloso. Sarà importante metterli in difficoltà nella nostra fase punto, battendo bene, toccando molti palloni a muro, avendo una buona correlazione muro/difesa. Dovremo essere attenti. Ad Alba Adriatica, ultima in classifica, abbiamo lasciato tre dei sei punti che hanno in classifica. Quindi…”.

Qualche problema di salute per la banda Samuel Frascio che soffre di mal di schiena ma dovrebbe esserci. Dopo settimane di assenza, dovrebbe essere della partita anche l’altra banda Lorenzo Benvenuti che, nel caso, giocherebbe però da libero.

Classifica serie B maschile: Bontempi Casa Collemarino 46, Paoloni Macerata 44, Montesi Pesaro 41, Volley 79 Civitanova Marche 36, La Nef Osimo 33, Novavolley Loreto 32, Ventil System San Giovanni in Marignano 25, Titan Services San Marino 25, Sabini Falconara Marittima 24, Volley Potentino Macerata 15, Romagna Banca Bellaria 6, Iseini Alba Adriatica 6.

Prossima partita. Titan Services – Romagna Banca Bellaria (sabato 9 aprile ore 18.30 a Serravalle, recupero giornata 13).

Altri recuperi.

Volley Potentino Macerata – Titan Services (sabato 23 aprile alle 18 a Potenza Pic., recupero giornata 14).

Titan Services – Ventil System San Giovanni (sabato 30 aprile alle 18 a Serravalle, recupero giornata 15).

Serie D femminile. Libertas Forlì – Beach & Park Volley 3 a 1 (22/25 25/17 25/19 25/23)

La Beach & Park torna da Forlì senza punti in carniere e subisce il sorpasso in classifica delle mercuriali, dirette concorrenti alla salvezza.

“Abbiamo perso una partita importante per noi – non si nasconde coach Wilson Renzi – e c’è del rammarico perché avevamo portato a casa il primo set, nonostante non l’avessimo giocato bene. Nei set seguenti Forlì non ha fatto altro che migliorare il rapporto muro/difesa e noi non abbiamo trovato contromisure efficaci. Nel quarto parziale le mie giocatrici sono partite benissimo (9/2) ma poi hannosubito l’aggancio e il sorpasso delle padrone di casa. Le abbiamo riagguantate sul 22 pari ma non siamo riuscite a chiudere e loro ci hanno punite con l’ennesimo attacco vincente da posto 4”.

Tabellino Beach Park: Tura 24, Ricciotti 7, Renzi 7, Filippi 11, Esposito 4, Menicucci 2, Casadei, Bernardi 4, Pasolini (L), Valentini. All. Wilson Renzi.

Classifica: Forlimpopoli 49, Athena Rimini 40, Portuali Ravenna 38, Teodora Ravenna 35, Junior Coriano 33, Volley Team San Giuliano 21, Libertas Forlì 14, Beach & Park San Marino 13, Santarcangelo 12, Volley Riccione City Volley 11, Villa Verucchio 7.

Prossima partita. Beach & Park – Athena Rimini (giovedì 14 aprile ore 20.45 a Serravalle, recupero giornata 16).

Altri Recuperi.

Junior Coriano – Beach & Park (mercoledì 20 aprile ore 20 a Coriano, recupero giornata 15).

Beach & Park – Portuali Ravenna (sabato 23 aprile ore 18.30 a Serravalle, recupero giornata 14).

Ufficio stampa Federvolley San Marino